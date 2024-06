Lekári v prešovskej nemocnici študujú robotický operačný systém

Prešov 6. júna (TASR) - Systém robotickej chirurgie majú možnosť už niekoľko dní študovať lekári Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove v rámci predvádzacej akcie. Operácie sú zatiaľ len simulované, bez reálnych pacientov. Nemocnica má záujem do budúcna rozšíriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti o tento inovatívny spôsob, ktorý má podľa PR manažérky prešovskej nemocnice Martiny Pavlíkovej prínos ako pre operatéra, tak pre pacienta.



V rámci spolupráce so súkromnou spoločnosťou dostala prešovská nemocnica a jej špecialisti možnosť prakticky si odskúšať princípy fungovania robotického operačného systému Da Vinci. Aktuálne vo svete funguje 9100 týchto systémov a bolo vďaka nemu realizovaných viac ako 14 miliónov operačných výkonov.



Robotické systémy sa využívajú v celej škále medicínskych operácií. Za niekoľko dní, počas ktorých prístroj môžu spoznať prešovskí špecialisti, využijú túto možnosť desiatky lekárov. Medzi prvými boli urológovia. Podľa primára oddelenia urológie Ivana Viľchu by robotický systém privítali.



"Prínosom je jednoznačne miniinvazivita aj pri najnáročnejších operáciách v urológii, vynikajúca vizualizácia operačného poľa, vysoká presnosť operácie a s tým spojené všetky výhody pre bezpečnosť pacienta a rýchlu rekonvalescenciu. V neposlednom rade robotická operatíva znamená aj väčší komfort pre operatéra," povedal Viľcha.



Robotický systém ovláda chirurg s pomocou joystickov a riadi tak chirurgické nástroje a kameru. Do tela pacienta sa pozerá cez obrazovku napojenú na kameru nainštalovanú v endoskope. Ten je zavedený v tele pacienta.



Systém, ktorý aktuálne predvádzajú a skúšajú v Prešove, je takzvaný trenažér, kde si operatéri môžu virtuálne precvičovať priebeh operácií. Príprava chirurga na samostatnú prácu s robotom trvá do dvoch mesiacov a končí technologickou certifikáciou operatéra priamo výrobcom. Samotné začatie operatívy je pod dohľadom skúseného robotického operatéra.



"Otázka nie je, či moderný robotický systém v nemocnici potrebujeme a či ho vieme využiť. Otázkou je, aby sa nám podarilo ho do nemocnice čo najskôr získať. Jeho výhody sú nesporné ako na strane pacienta, tak aj chirurga. Pre pacienta to znamená celkovo menšiu traumu organizmu z operácie, zákrok je rýchlejší, pacient má menšie jazvy a minimalizuje sa riziko infekcie. Celková hospitalizácia trvá kratšie a pacient sa môže skôr vrátiť do bežného života," vysvetlil riaditeľ prešovskej nemocnice Juraj Smatana.



Ako doplnila Pavliková, nemocnica v rámci Plánu obnovy a odolnosti podala aj žiadosť o robotický operačný systém.