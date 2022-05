Lekári volajú po novej univerzitnej nemocnici v Bratislave

Bratislava 26. mája (TASR) – Predstavitelia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a lekárov apelujú na vládu, aby urýchlene rozhodla o výstavbe novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Zdôraznili potrebu vytvorenia podmienok pre výchovu budúcich lekárov. Dekan LF UK v Bratislave Juraj Šteňo a predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR deklaruje, že výstavba novej univerzitnej nemocnice v Bratislave je jednou z priorít. V súčasnosti vyhodnocuje verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu.



"Počúvali sme, že novú nemocnicu nemôžeme mať, lebo nie sú peniaze, dnes nám ich Európska únia ponúka. Už to teda nie je problém financií. Problém univerzitnej nemocnice v Bratislave je už problémom, či si ministerstvo zdravotníctva robí svoju prácu a či vláda, pán premiér a vládne strany splnia sľub, ktorý dali občanom pred voľbami aj v programovom vyhlásení vlády a postavia novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave," uviedol Visolajský. Podľa jeho slov môže v roku 2025 chýbať až 4000 lekárov.



Šteňo hovorí, že fakulta už roky vyvíjala aktivity, aby bola nová nemocnica postavená. "Robíme všetko, aby sme mohli udržať počet študentov, ktorý máme a aby sme ich mohli kvalitne vzdelávať," skonštatoval. Prednostka kliniky LF UK Soňa Kiňová tvrdí, že do univerzitnej nemocnice nešli financie 35 rokov. "Všetky vyspelé štáty majú univerzitnú nemocnicu ako výkladnú skriňu," podotkla.



MZ SR označilo výstavbu novej univerzitnej nemocnice za jednu z priorít. "V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorý by mal byť ukončený v najbližších týždňoch a následne bude podpísaná zmluva s dodávateľom," priblížila hovorkyňa rezortu Petra Lániková.



MZ SR považuje za trestuhodné, že projekt novej univerzitnej nemocnice bol zo strany štátu tri dekády zanedbávaný. "Zámerom ministerstva zdravotníctva, ktoré proces prípravy a výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave reálne spustilo a pokračuje v ňom, je pripraviť, realizovať a prevádzkovať novú nemocnicu, ktorá bude poskytovať komplexné a špičkové služby v liečebno-preventívnej starostlivosti, nadštandardnú diagnostiku a liečbu, a súčasne sa stane centrom pre výskum a vzdelávanie v lekárskych aj nelekárskych študijných programoch," dodala hovorkyňa.