Lekári z NÚDCH operovali pacienta novou metódou
V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave lekári ako prví v strednej a východnej Európe operovali pacienta s kostným nádorom stehennej kosti novou unikátnou metódou.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave lekári ako prví v strednej a východnej Európe operovali pacienta s kostným nádorom stehennej kosti novou unikátnou metódou. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že kým ešte donedávna by pri podobnej operácii pacientovi museli nahradiť celú stehnovú kosť vrátane obidvoch kĺbov - bedrového aj kolenného, nová metóda im umožnila zachrániť obidva kĺby. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„Som veľmi rád, že naši lekári pristúpili k novému riešeniu náročnej operácie aj napriek veľkému rešpektu pred technickou náročnosťou celého nového systému, ktorý je úplne odlišný oproti tým, ktoré používali v minulosti. Pacientovi zachránili obidva kĺby, má sa dobre a končatinu postupne zaťažuje,“ povedal riaditeľ nemocnice Peter Bartoň.
Celej operácii predchádzala náročná príprava a výsledkom dlhodobej komunikácie s odborníkmi zo zahraničia boli detailne naplánované šablóny s označením presných resekcií vrátane sklonu pílenia. Prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Milan Kokavec vníma ako najťažšiu časť operácie technickú náročnosť systému, ktorý je odlišný od systému používaného doteraz.
„Ak sa vymení celá endoprotéza - stehnová kosť aj s kĺbovými povrchmi, tak je to už vopred technicky dané a lekári na operačnej sále už len ukotvia protézu do panvy a predkolenia. Nový systém vyžaduje oveľa precíznejšiu robotu pri ukotvení protézy do stehnovej kosti. Museli sme postupovať veľmi precízne, ako hodinári. Odstránili sme viac ako 22 centimetrov tumorózne zmenenej kosti, čo bolo presne vypočítané podľa CT vyšetrení a MR rezov. Resekovali sme tak všetku nádorom postihnutú kosť, pričom nám zároveň zostalo dosť kosti na to, aby kovová titánová časť nahradila odstránenú kosť, ale súčasne, aby to bolo biomechanicky dostatočne pevné,“ ozrejmil Kokavec.
Dodal, že ak by bola resekcia len o pár milimetrov väčšia, operáciu by nebolo možné vykonať z dôvodu nestability a hrozilo by, že protéza sa nevrastie pevne do kosti. „Riziko bolo na hornej časti stehna, ak by sme protézu silno nabíjali, hrozilo by prasknutie a v takom prípade by sme už nemali inú možnosť, len pristúpiť k total femuru - nahradiť hornú aj spodnú časť titánovou protézou,“ dodal lekár.
S výsledkom operácie sú podľa jeho slov lekári spokojní. „Protéza splynula s kosťou a celé je to pekne osteointegrované. Resekčné okraje sú čisté, bez nádoru, čo sme potvrdili definitívnou histológiou. Zobrali sme dostatočné množstvo kosti, recidíva nie je prítomná a pacient môže končatinu postupne zaťažovať,“ priblížil odborník.
