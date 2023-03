Lekári zachránili podchladeného muža, teplotu mal 22 stupňov Celzia

Banská Bystrica 23. marca (TASR) – Lekári Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici zachránili ťažko podchladeného pacienta so zástavou srdca využitím mimotelovej oxygenácie (ECMO). Nemocnica o tom informovala vo štvrtok na sociálnej sieti s tým, že v čase nájdenia muža bola jeho telesná teplota 22 stupňov Celzia a zachránili ho v poslednej chvíli.



Keď ho našli, v posádke rýchlej záchrannej zdravotnej služby bol aj člen ECMO tímu, ktorý vedel, ako s pacientom s ťažkým podchladením zaobchádzať. Keďže pozemná záchranná služba nie je vybavená prístrojom na nepriamu masáž srdca, členovia posádky ju počas celého prevozu zabezpečovali ručne.



"Okamžite sa zmobilizoval pohotovostný ECMO tím kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Muža napojili na veno-arteriálne mimotelové okysličenie krvi. Potom ho postupne zohrievali. Celý prietok krvi zabezpečovalo ECMO. Keď dosiahol teplotu 30 stupňov, lekári sa rozhodli ´nahodiť´ jeho srdce, teda defibrilovať, aby postupne prevzalo svoju funkciu," vysvetlila nemocnica.



Stav pacienta sa však po pár dňoch skomplikoval. "Do tohto všetkého dostal zápal pľúc. Lekári tak po prvý raz spravili hybridné veno-arteriálno-venózne ECMO, čím dočasne nahradili srdce a zároveň pľúca," doplnila nemocnica.



Muž je v súčasnosti v stabilizovanom stave a pomaly sa môže vrátiť do bežného fungovania. "V tomto prípade ide o malý zázrak, keď sa podarilo zachrániť takmer mŕtveho človeka a vrátiť ho späť k životu bez závažnejších neurologických následkov," zdôraznila Rooseveltova nemocnica.