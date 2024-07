Lekári žiadajú nápravu na kardiológii v Trenčíne

Bratislava 23. júla (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby vyriešili súčasnú situáciu na kardiologickom oddelení v zdravotníckom zariadení. Chce, aby si vedenie nemocnice priznalo chybu a požiadalo lekárov o stiahnutie výpovedí. Prípadne, aby ministerstvo odvolalo riaditeľa a sfunkčnilo oddelenie. TASR o tom v utorok informoval šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský.



Za problém na oddelení nesú podľa jeho slov zodpovednosť riaditeľ nemocnice Michal Plesník a ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD). "Súčasný stav nás o to viac mrzí, že vďaka dlhoročnej práci LOZ sa na Slovensko vracajú špičkoví lekári zo zahraničia a práve pre takéto pochybenia manažmentu nemocnice hrozí, že viacerí lekári trenčianskeho kardiocentra odídu naspäť do nemocníc v Nemecku, kde predtým pôsobili," podotkol. Obáva sa negatívnych dosahov na pacienta. Slovenské zdravotníctvo podľa Visolajského potrebuje intervenciu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



Fakultná nemocnica v Trenčíne dostala výpovede štyroch lekárov pracujúcich na čiastočný úväzok. Voči tvrdeniam o kolapse kardiológie sa ohradila. Deklarovala, že je zabezpečené riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poukázala na to, že dotknutí lekári zostanú na pracovisku do uplynutia výpovednej lehoty a od júla na oddelenia nastúpili traja lekári. Situáciu rieši a v danej veci komunikuje s ministerstvom zdravotníctva. To pre TASR potvrdilo, že chod oddelenia aktuálne je plynule zabezpečený.



Súčasnú situáciu na oddelení kritizovali aj opozičné strany, ktoré Dolinkovú vyzvali, aby predstavila konkrétne riešenia. Poukázali na to, že riaditeľ trenčianskej nemocnice Michal Plesník mal odvolať primára kardiológie bez udania dôvodu, čo malo podľa nich viesť k výpovediam ďalších lekárov. FN Trenčín reagovala, že ukončeniu pracovného pomeru primára predchádzala dohoda zainteresovaných strán.