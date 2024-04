Lekári zo žilinskej nemocnice odstránili zriedkavý cievnatý nádor

Žilina 21. apríla (TASR) - Špecialisti z oddelenia otorinolaryngológie (ORL) Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zrealizovali operačný výkon, počas ktorého odstránili mladému pacientovi zriedkavý cievnatý nádor. Takmer trojcentimetrový juvenilný angiofibróm nosohltana prerastal do nosovej dutiny a spôsoboval nemalé komplikácie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



"Juvenilný angiofibróm nosohltana je ojedinelý, výrazne cievnatý nezhubný nádor, ktorý vyrastá z tkaniva nosohltana a vyskytuje sa výlučne u chlapcov v predpubertálnom veku či u adolescentov, najčastejšie medzi siedmym a 19. rokom života," priblížila Fialová.



Medzi časté ťažkosti, ktoré nádor spôsobuje, patria jednostranné masívne krvácanie a sťažené dýchanie nosom. "Presná príčina vzniku juvenilného angiofibrómu v súčasnosti nie je známa, no predpokladá sa genetický pôvod, hormonálna teória či poruchy embryonálneho vývoja. Odstránenie nádoru je možné realizovať endoskopicky alebo vonkajším prístupom," vysvetlila primárka ORL oddelenia Gabriela Bugová.



Pacient, ktorého na oddelení operovali, mal nádor s veľkosťou takmer tri centimetre, ktorý mu prerastal do nosovej dutiny a spôsoboval sťažené dýchanie nosom. Zákroku predchádzala embolizácia, teda uzavretie niektorých prívodových ciev vyživujúcich nádor, čím odborníci zmiernili krvácanie počas operácie, ktoré môže byť až život ohrozujúce. "Angiofibróm sme odstránili s endoskopickou kontrolou pomocou optiky zavedenej do nosovej dutiny v celkovej anestézii. Uvoľnili sme tak spoločný nosový priechod a pooperačne ho vytampónovali," doplnila Bugová.



Hoci ide podľa nej o nezhubný nádor, jeho rast je rýchly, čo môže spôsobiť tlakovú deštrukciu lebečnej bázy a kostí tvárovej časti lebky. Okrem typických príznakov ako krvácanie z nosa, zúženie horných dýchacích orgánov a nosová sekrécia sa môže objaviť aj porucha čuchu a sluchu.