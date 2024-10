Lekárska fakulta SZU otvorila prvý ročník univerzity pre seniorov

Bratislava 10. októbra (TASR) - Lekárska fakulta (LF) Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave otvorila prvý ročník Univerzity tretieho veku pre seniorov. Jej študenti vo štvrtok absolvovali slávnostnú imatrikuláciu. Cieľom programu je podporiť aktívny a zdravý životný štýl prostredníctvom nadobúdania nových poznatkov. TASR o tom informovala prodekanka pre komunikáciu so zdravotníckymi zariadeniami Zuzana Čižmáriková.



"Tento deň je symbolom vášho odhodlania, vitality a neustáleho záujmu o poznanie. Vstúpiť do nových vzdelávacích príležitostí v tomto životnom období je prejavom neuveriteľnej vnútornej sily a inšpirácie," adresoval študentom Univerzity tretieho veku vo svojom príhovore dekan LF SZU Ladislav Kužela.



Svojím krokom podľa jeho slov seniori ukázali, že vek je len číslo. "Vzdelávanie, zvedavosť a túžba napredovať nemajú žiadne hranice. Vaša prítomnosť na tejto univerzite je dôkazom toho, že túžba po poznaní môže byť neustálou súčasťou života," doplnil.



Fakulta SZU ponúka seniorom možnosť pokračovať v celoživotnom vzdelávaní so zameraním sa na medicínske témy. Poskytne im odborné prednášky, workshopy či diskusie. Tento nový vzdelávací program je ďalším krokom fakulty k podpore aktívneho starnutia a prevencii chorôb prostredníctvom vzdelávania a podpory celoživotného rozvoja.