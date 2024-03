Lekárska fakulta SZU v Bratislave zriadila poradňu pre medikov

Bratislava 19. marca (TASR) - Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave zriadila psychologickú poradňu pre študentov medicíny. Poradenstvo má charakter konzultácií. Týkajú sa rôznych oblastí osobného rastu a duševného zdravia. Psychologickú pomoc pre študentov zastrešuje ústav psychológie fakulty. TASR o tom informovali z fakulty.



"Tlak a náročnosť, ktoré so sebou nesie štúdium medicíny spolu so súčasnou rýchlou a náročnou dobou, prinášajú situácie, ktoré často vyústia aj do predčasného ukončenia štúdia. Najmä v súčasnosti je dôležité, aby študenti a študentky mali prístup k podpore ich duševného zdravia," priblížil dekan fakulty Ladislav Kužela.



Psychologická poradňa bude medikom fakulty k dispozícii bezplatne. Konzultácie sa môžu týkať viacerých tém, napríklad zvládania stresu, stavov úzkosti či napätia. Môžu sa na ne objednať prostredníctvom mailu poradna@szu.sk.



"Počas konzultácií sa prostredníctvom aktívnej účasti študentov zameriame na spoločné preskúmanie zdrojov ťažkostí a možností zvládania konkrétnych výziev. Poradňa bude zabezpečovať aj tematické odporúčania na rôzne druhy ťažkostí (napríklad ADHD), ktoré sťažujú akademické fungovanie," dodala psychologička Annamária Antalová.