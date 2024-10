Lekárska fakulta UK otvorí svoje brány pre záujemcov o štúdium

Bratislava 12. októbra (TASR) - Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v sobotu o 8.30 h otvorí svoje brány pre záujemcov o štúdium medicíny. Dozvedia sa viac o štúdiu, fungovaní fakulty či prijímacích skúškach a vyskúšať si môžu aj nezvyčajné simulácie.



"Za kvalitným medicínskym vzdelávaním študenti nemusia cestovať do zahraničia. Majú tu vynikajúcu vzdelávaciu ustanovizeň so špičkovými pedagógmi a vytvorenými podmienkami aj pre tých, ktorí po skončení štúdia majú záujem pôsobiť vo vedecko-výskumnej činnosti," poznamenal dekan fakulty Juraj Payer.



Priblížil, že počas dňa otvorených dverí pedagógovia návštevníkov oboznámia so základnými informáciami o štúdiu či prijímacích skúškach. Čakať ich bude aj praktická časť. "Uchádzači o štúdium na našej fakulte sa budú môcť oboznámiť so základmi chirurgického šitia, vyskúšať si podávanie prvej pomoci. Pripravené sú aj simulácie na našom modernom pracovisku, v Ústave medicínskeho vzdelávania a simulácií," dodal Payer. Súčasťou dňa otvorených dverí bude tiež prehliadka priestorov fakulty.