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Lekárska fakulta UK predstaví štúdium všeobecného a zubného lekárstva
Návštevníkov čaká zážitkový program.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave počas piatka predstaví záujemcom štúdium všeobecného a zubného lekárstva. Deň otvorených dverí potrvá do 16.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UK Lenka Stejskalová.
Návštevníci majú počas celého dňa príležitosť spoznať fakultu, jej pracoviská aj metódy výučby, s ktorými sa študenti stretávajú počas prípravy na svoje budúce povolanie. „Záujem o našu fakultu nás veľmi teší. Deň otvorených dverí je pre uchádzačov príležitosťou spoznať nielen prostredie fakulty, ale predovšetkým to, čo ich počas štúdia čaká. Chceme im ukázať, že medicína je odbor založený na odborných vedomostiach, praktických zručnostiach, vedeckom poznaní a schopnosti využívať nové technológie. Verím, že si odnesú konkrétnu predstavu o štúdiu a možno aj ešte väčšiu motiváciu stať sa súčasťou našej fakulty,“ uviedol dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Payer.
Návštevníkov čaká zážitkový program. Na jednotlivých ústavoch sa záujemcovia o štúdium dozvedia napríklad, ako bije zdravé a choré srdce, ako dýcha zdravý človek a ako je to u chorého, spoznajú, čo tvorí ľudskú kostru, či si vyskúšajú vyhodnotenie citlivosti na antibiotiká. Súčasťou programu sú aj informácie o jednotlivých študijných programoch, prijímacom konaní a možnostiach štúdia v zahraničí.
LF UK plánuje v akademickom roku 2027/2028 prijať 375 študentov na študijný program všeobecné lekárstvo a 30 študentov na zubné lekárstvo. Prijímacia skúška pozostáva z testu z prírodných vied a testu všeobecných študijných predpokladov. Fakulta aj v nasledujúcom akademickom roku prijme na študijný program všeobecné lekárstvo 30 percent uchádzačov bez prijímacej skúšky. Záujemcovia o študijný program zubné lekárstvo sa môžu uchádzať o prijatie výlučne na základe výsledkov prijímacej skúšky. Prihláška sa podáva od 1. decembra do 28. februára 2027 v elektronickej podobe.
Návštevníci majú počas celého dňa príležitosť spoznať fakultu, jej pracoviská aj metódy výučby, s ktorými sa študenti stretávajú počas prípravy na svoje budúce povolanie. „Záujem o našu fakultu nás veľmi teší. Deň otvorených dverí je pre uchádzačov príležitosťou spoznať nielen prostredie fakulty, ale predovšetkým to, čo ich počas štúdia čaká. Chceme im ukázať, že medicína je odbor založený na odborných vedomostiach, praktických zručnostiach, vedeckom poznaní a schopnosti využívať nové technológie. Verím, že si odnesú konkrétnu predstavu o štúdiu a možno aj ešte väčšiu motiváciu stať sa súčasťou našej fakulty,“ uviedol dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Payer.
Návštevníkov čaká zážitkový program. Na jednotlivých ústavoch sa záujemcovia o štúdium dozvedia napríklad, ako bije zdravé a choré srdce, ako dýcha zdravý človek a ako je to u chorého, spoznajú, čo tvorí ľudskú kostru, či si vyskúšajú vyhodnotenie citlivosti na antibiotiká. Súčasťou programu sú aj informácie o jednotlivých študijných programoch, prijímacom konaní a možnostiach štúdia v zahraničí.
LF UK plánuje v akademickom roku 2027/2028 prijať 375 študentov na študijný program všeobecné lekárstvo a 30 študentov na zubné lekárstvo. Prijímacia skúška pozostáva z testu z prírodných vied a testu všeobecných študijných predpokladov. Fakulta aj v nasledujúcom akademickom roku prijme na študijný program všeobecné lekárstvo 30 percent uchádzačov bez prijímacej skúšky. Záujemcovia o študijný program zubné lekárstvo sa môžu uchádzať o prijatie výlučne na základe výsledkov prijímacej skúšky. Prihláška sa podáva od 1. decembra do 28. februára 2027 v elektronickej podobe.