< sekcia Regióny
Lekárska fakulta UK prijala bez prijímacej skúšky 145 uchádzačov
Ako uviedla, na fakultu si tento rok podalo prihlášku 2405 záujemcov.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Lekárska fakulta (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave prijala na študijný program všeobecné lekárstvo bez prijímacej skúšky 145 uchádzačov, čiže viac ako bolo avizovaných 113 prijatých. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UK Lenka Stejskalová s tým, že fakulta navýši aj celkový počet prijatých uchádzačov na tento študijný program.
Ako uviedla, na fakultu si tento rok podalo prihlášku 2405 záujemcov. O prijatie do študijného programu všeobecné lekárstvo bez absolvovania prijímacej skúšky podľa hovorkyne požiadalo 698 uchádzačov. „Mnohí z nich dosahovali nielen vynikajúce študijné výsledky, ale aj úspechy v predmetových olympiádach, stredoškolských odborných činnostiach, odborných súťažiach či disponujú jazykovým certifikátom z angličtiny na úrovni C1 alebo C2,“ priblížila Stejskalová.
Ostatní vynikajúci študenti, ktorí splnili stanovené podmienky, boli automaticky zaradení na prijímacie skúšky, pričom získavajú bonifikáciu 50 bodov. „Naším cieľom bolo motivovať vynikajúcich stredoškolákov, ktorí chcú študovať medicínu, aby zostali študovať na Slovensku. Teší nás, že sa nám podarilo zaujať študentov, ktorí už počas strednej školy preukázali mimoriadny talent, pracovitosť a motiváciu,“ uviedol dekan LF UK Juraj Payer.
O možnosť prijatia bez prijímacej skúšky sa mohli uchádzať študenti maturitného ročníka stredných škôl na Slovensku s výborným prospechom, ktorí počas štúdia absolvovali profilové predmety biológia a chémia minimálne dva roky a zároveň nemali horšiu známku ako chválitebný na koncoročných ani polročných vysvedčeniach v poslednom ročníku.
Keďže počet uchádzačov spĺňajúcich tieto kritériá presiahol kapacitné možnosti, LF UK pri výbere zohľadňovala okrem prospechu aj aktivity uchádzačov. „Podmienky sme nastavili pomerne prísne, no napriek tomu nás počet žiadostí príjemne prekvapil. V zmysle zadefinovaných podmienok sme prednostne prijali tých uchádzačov, ktorí dosiahli úspech v krajských, celoštátnych alebo medzinárodných kolách predmetových olympiád, odborných súťaží a preukázali sa certifikátom z anglického jazyka,“ dodala prodekanka LF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku pre 1. - 3. ročník a pre rozvoj teoretických ústavov Alexandra Bražinová.
Ako uviedla, na fakultu si tento rok podalo prihlášku 2405 záujemcov. O prijatie do študijného programu všeobecné lekárstvo bez absolvovania prijímacej skúšky podľa hovorkyne požiadalo 698 uchádzačov. „Mnohí z nich dosahovali nielen vynikajúce študijné výsledky, ale aj úspechy v predmetových olympiádach, stredoškolských odborných činnostiach, odborných súťažiach či disponujú jazykovým certifikátom z angličtiny na úrovni C1 alebo C2,“ priblížila Stejskalová.
Ostatní vynikajúci študenti, ktorí splnili stanovené podmienky, boli automaticky zaradení na prijímacie skúšky, pričom získavajú bonifikáciu 50 bodov. „Naším cieľom bolo motivovať vynikajúcich stredoškolákov, ktorí chcú študovať medicínu, aby zostali študovať na Slovensku. Teší nás, že sa nám podarilo zaujať študentov, ktorí už počas strednej školy preukázali mimoriadny talent, pracovitosť a motiváciu,“ uviedol dekan LF UK Juraj Payer.
O možnosť prijatia bez prijímacej skúšky sa mohli uchádzať študenti maturitného ročníka stredných škôl na Slovensku s výborným prospechom, ktorí počas štúdia absolvovali profilové predmety biológia a chémia minimálne dva roky a zároveň nemali horšiu známku ako chválitebný na koncoročných ani polročných vysvedčeniach v poslednom ročníku.
Keďže počet uchádzačov spĺňajúcich tieto kritériá presiahol kapacitné možnosti, LF UK pri výbere zohľadňovala okrem prospechu aj aktivity uchádzačov. „Podmienky sme nastavili pomerne prísne, no napriek tomu nás počet žiadostí príjemne prekvapil. V zmysle zadefinovaných podmienok sme prednostne prijali tých uchádzačov, ktorí dosiahli úspech v krajských, celoštátnych alebo medzinárodných kolách predmetových olympiád, odborných súťaží a preukázali sa certifikátom z anglického jazyka,“ dodala prodekanka LF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku pre 1. - 3. ročník a pre rozvoj teoretických ústavov Alexandra Bražinová.