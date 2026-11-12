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Lekárska fakulta UK schválila nové podmienky prijatia na štúdium
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave plánuje v akademickom roku 2027/2028 prijať 375 študentov na študijný program všeobecné lekárstvo a 30 študentov na zubné lekárstvo.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Akademický senát Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave schválil nové podmienky prijatia na štúdium. Aj v nasledujúcom roku fakulta plánuje prijať na študijný program všeobecné lekárstvo časť uchádzačov s výborným prospechom bez prijímacích skúšok. Zmeny sa týkajú bonifikácie. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UK Lenka Stejskalová.
Body navyše už bude možné získať len za výborné umiestnenie na olympiáde z biológie, chémie, fyziky, matematiky, informatiky alebo za umiestnenie v rámci národného kola súťaže Slovak Brain Bee. LF UK zároveň vymedzila, za ktoré jazykové certifikáty bude bonifikáciu možné získať.
LF UK v Bratislave plánuje v akademickom roku 2027/2028 prijať 375 študentov na študijný program všeobecné lekárstvo a 30 študentov na zubné lekárstvo. Fakulta aj v nasledujúcom akademickom roku prijme na študijný program všeobecné lekárstvo 30 percent uchádzačov bez prijímacej skúšky. Podmienkou je priemer známok do 1,100, pričom najhoršia známka na vysvedčení môže byť chválitebný. Stejskalová priblížila, že „uchádzač musí študovať na strednej škole na Slovensku, byť v maturitnom ročníku a mať v priebehu najmenej dvoch z posledných štyroch rokov štúdia výučbu chémie a biológie“.
Záujemcovia o študijný program zubné lekárstvo sa môžu uchádzať o prijatie výlučne na základe výsledkov prijímacej skúšky. „Po pozitívnych skúsenostiach z minulého roka chceme naďalej motivovať študentov, ktorí počas strednej školy dosahujú vynikajúce výsledky a svojím prístupom k vzdelávaniu preukazujú predpoklady na náročné štúdium medicíny. Našou ambíciou je ponúknuť im kvalitné vzdelanie, špičkové odborné zázemie a dobrú prípravu na ich budúcu lekársku prax,“ uviedol dekan LF UK Juraj Payer.
Uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o prijatie na základe prijímacej skúšky, absolvujú dva testy. Test z prírodných vied preverí vedomosti z predmetov biológia a chémia. Prijímacia skúška z testu prírodných vied sa uskutoční prezenčne 8. mája v Bratislave, Nitre, Žiline, Prešove a Košiciach. Záujemcov o štúdium zubného lekárstva čaká tento test 9. mája 2027 v Bratislave, Žiline a Košiciach. Test všeobecných študijných predpokladov preveruje schopnosť logicky a analyticky myslieť a pracovať s informáciami. „Medicína si vyžaduje aj schopnosť kriticky myslieť, správne vyhodnocovať informácie a prepájať poznatky z rôznych oblastí. Práve preto je súčasťou prijímacej skúšky aj test všeobecných študijných predpokladov. Chceme prijímať študentov, ktorí majú výborné vedomosti, ale aj predpoklady zvládnuť náročné medicínske vzdelávanie,“ vysvetlila prodekanka LF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku pre 1. - 3. ročník a pre rozvoj teoretických ústavov Alexandra Bražinová.
Celkový súčet bodov v prijímacom konaní si uchádzači môžu zvýšiť aj bonifikáciou za výborné umiestnenie v predmetových olympiádach a za preukázané ovládanie anglického jazyka. Elektronické prihlášky bude možné podávať od 1. decembra 2026 do 28. februára 2027.
Body navyše už bude možné získať len za výborné umiestnenie na olympiáde z biológie, chémie, fyziky, matematiky, informatiky alebo za umiestnenie v rámci národného kola súťaže Slovak Brain Bee. LF UK zároveň vymedzila, za ktoré jazykové certifikáty bude bonifikáciu možné získať.
LF UK v Bratislave plánuje v akademickom roku 2027/2028 prijať 375 študentov na študijný program všeobecné lekárstvo a 30 študentov na zubné lekárstvo. Fakulta aj v nasledujúcom akademickom roku prijme na študijný program všeobecné lekárstvo 30 percent uchádzačov bez prijímacej skúšky. Podmienkou je priemer známok do 1,100, pričom najhoršia známka na vysvedčení môže byť chválitebný. Stejskalová priblížila, že „uchádzač musí študovať na strednej škole na Slovensku, byť v maturitnom ročníku a mať v priebehu najmenej dvoch z posledných štyroch rokov štúdia výučbu chémie a biológie“.
Záujemcovia o študijný program zubné lekárstvo sa môžu uchádzať o prijatie výlučne na základe výsledkov prijímacej skúšky. „Po pozitívnych skúsenostiach z minulého roka chceme naďalej motivovať študentov, ktorí počas strednej školy dosahujú vynikajúce výsledky a svojím prístupom k vzdelávaniu preukazujú predpoklady na náročné štúdium medicíny. Našou ambíciou je ponúknuť im kvalitné vzdelanie, špičkové odborné zázemie a dobrú prípravu na ich budúcu lekársku prax,“ uviedol dekan LF UK Juraj Payer.
Uchádzači, ktorí sa budú uchádzať o prijatie na základe prijímacej skúšky, absolvujú dva testy. Test z prírodných vied preverí vedomosti z predmetov biológia a chémia. Prijímacia skúška z testu prírodných vied sa uskutoční prezenčne 8. mája v Bratislave, Nitre, Žiline, Prešove a Košiciach. Záujemcov o štúdium zubného lekárstva čaká tento test 9. mája 2027 v Bratislave, Žiline a Košiciach. Test všeobecných študijných predpokladov preveruje schopnosť logicky a analyticky myslieť a pracovať s informáciami. „Medicína si vyžaduje aj schopnosť kriticky myslieť, správne vyhodnocovať informácie a prepájať poznatky z rôznych oblastí. Práve preto je súčasťou prijímacej skúšky aj test všeobecných študijných predpokladov. Chceme prijímať študentov, ktorí majú výborné vedomosti, ale aj predpoklady zvládnuť náročné medicínske vzdelávanie,“ vysvetlila prodekanka LF UK pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku pre 1. - 3. ročník a pre rozvoj teoretických ústavov Alexandra Bražinová.
Celkový súčet bodov v prijímacom konaní si uchádzači môžu zvýšiť aj bonifikáciou za výborné umiestnenie v predmetových olympiádach a za preukázané ovládanie anglického jazyka. Elektronické prihlášky bude možné podávať od 1. decembra 2026 do 28. februára 2027.