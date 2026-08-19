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Lekárska knižnica Rooseveltovej nemocnice oslavuje 65-ročné jubileum
Len vlani pracovníčky knižnice pripravili 179 odborných rešerší a zabezpečili viac ako 1500 textov vedeckých článkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. augusta (TASR) - Lekárska knižnica Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa za 65 rokov od vzniku zmenila z tradičného priestoru plného kníh a kartoték na moderné pracovisko vedeckých informácií. Pomáha lekárom, sestrám i ďalším zdravotníckym pracovníkom orientovať sa v množstve odborných poznatkov, vyhľadávať overené zdroje a získavať aktuálne informácie potrebné pre vzdelávanie, výskum, publikačnú činnosť a každodennú prax. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Len vlani pracovníčky knižnice pripravili 179 odborných rešerší a zabezpečili viac ako 1500 textov vedeckých článkov.
Ku koncu minulého roka mala knižnica vo svojom fonde 10.826 knižničných jednotiek, medzi ktorými sú odborné monografie, periodiká i záverečné práce. V priebehu uplynulého roka pribudlo 248 nových knižničných jednotiek, z toho 124 monografií a 82 periodík. Knižnica mala vlani 1276 registrovaných čitateľov a pribudlo 67 nových používateľov.
„História lekárskej knižnice sa začala písať v roku 1961. Jej úlohou bolo systematicky zhromažďovať odbornú medicínsku literatúru a sprístupňovať ju zdravotníckym pracovníkom. V priebehu desaťročí sa menil jej názov, priestory i spôsob práce, jej základné poslanie však zostalo rovnaké. Kým v minulosti boli základom fungovania knižnice predovšetkým knihy, časopisy a klasické kartotéky, dnes jej pracovníčky využívajú moderné elektronické databázy a informačné systémy. Súčasťou služieb je vyhľadávanie odbornej literatúry, príprava rešerší, zabezpečovanie plných textov vedeckých článkov, medziknižničné výpožičky či odborné konzultácie pri citovaní a publikačnej činnosti,“ uviedla Maťašeje.
Vedúca oddelenia vedeckých informácií Lucia Chovanová za najdôležitejšiu časť práce považuje to, že lekárska knižnica umožňuje šetriť drahocenný čas zdravotníckym pracovníkom pri vyhľadávaní potrebných, no najmä overených odborných informácií, ktoré potrebujú pri ich neustálom vzdelávaní, participácii na kongresoch, výskume, publikačnej činnosti či každodennej praxi pri pacientoch.
Mnohé nemocničné knižnice na Slovensku v priebehu rokov zanikli alebo výrazne obmedzili svoju činnosť. Lekárska knižnica Rooseveltovej nemocnice však patrí medzi tie, ktoré prežili a neustále sa rozvíjali a prispôsobovali potrebám modernej medicíny.
Knižnica v Rooseveltovej nemocnici v roku 2023 sprístupnila svoj fond prostredníctvom elektronického katalógu Tritius, ktorý je dostupný zamestnancom nemocnice cez intranet. Zamestnanci tak môžu odbornú literatúru vyhľadávať online, overiť si jej dostupnosť a publikácie si rezervovať.
Len vlani pracovníčky knižnice pripravili 179 odborných rešerší a zabezpečili viac ako 1500 textov vedeckých článkov.
Ku koncu minulého roka mala knižnica vo svojom fonde 10.826 knižničných jednotiek, medzi ktorými sú odborné monografie, periodiká i záverečné práce. V priebehu uplynulého roka pribudlo 248 nových knižničných jednotiek, z toho 124 monografií a 82 periodík. Knižnica mala vlani 1276 registrovaných čitateľov a pribudlo 67 nových používateľov.
„História lekárskej knižnice sa začala písať v roku 1961. Jej úlohou bolo systematicky zhromažďovať odbornú medicínsku literatúru a sprístupňovať ju zdravotníckym pracovníkom. V priebehu desaťročí sa menil jej názov, priestory i spôsob práce, jej základné poslanie však zostalo rovnaké. Kým v minulosti boli základom fungovania knižnice predovšetkým knihy, časopisy a klasické kartotéky, dnes jej pracovníčky využívajú moderné elektronické databázy a informačné systémy. Súčasťou služieb je vyhľadávanie odbornej literatúry, príprava rešerší, zabezpečovanie plných textov vedeckých článkov, medziknižničné výpožičky či odborné konzultácie pri citovaní a publikačnej činnosti,“ uviedla Maťašeje.
Vedúca oddelenia vedeckých informácií Lucia Chovanová za najdôležitejšiu časť práce považuje to, že lekárska knižnica umožňuje šetriť drahocenný čas zdravotníckym pracovníkom pri vyhľadávaní potrebných, no najmä overených odborných informácií, ktoré potrebujú pri ich neustálom vzdelávaní, participácii na kongresoch, výskume, publikačnej činnosti či každodennej praxi pri pacientoch.
Mnohé nemocničné knižnice na Slovensku v priebehu rokov zanikli alebo výrazne obmedzili svoju činnosť. Lekárska knižnica Rooseveltovej nemocnice však patrí medzi tie, ktoré prežili a neustále sa rozvíjali a prispôsobovali potrebám modernej medicíny.
Knižnica v Rooseveltovej nemocnici v roku 2023 sprístupnila svoj fond prostredníctvom elektronického katalógu Tritius, ktorý je dostupný zamestnancom nemocnice cez intranet. Zamestnanci tak môžu odbornú literatúru vyhľadávať online, overiť si jej dostupnosť a publikácie si rezervovať.