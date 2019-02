Lekárska spoločnosť zorganizovala Kleiblove lekárske dni Záhoria

Konferencii predchádzal workshop s názvom Spolupráca psychosomatiky s klasickou medicínou. Lektorkou workshopu bola MUDr. Jarmila Klímová z Prahy.

Skalica 1. februára (TASR) – Kardiovaskulárne problémy, manažment bolesti, endokrinné poruchy v detstve, legionárska choroba či dôležitosť včasnej liečby hepatitídy C patrili medzi témy 17. ročníka vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria vo štvrtok (31. 1.) v Skalici. TASR o tom za organizátorov informovala Barbora Bunová, vedecká sekretárka Slovenskej lekárskej spoločnosti – Spolku lekárov Záhoria (SLZ).



"Ide o vzdelávacie podujatie, ktoré je v programe Slovenskej lekárskej komory. Okrem lekárov zo Záhoria prednášajú aj špecializovaní lekári z iných regiónov. Snažíme sa vybrať také témy, ktoré sú aktuálne," uviedol pre TASR prezident SLZ Miroslav Červeň.



Konferencii predchádzal workshop s názvom Spolupráca psychosomatiky s klasickou medicínou. Lektorkou workshopu bola MUDr. Jarmila Klímová z Prahy. V samotnej vedeckej časti konferencie odznelo 20 odborných prednášok. "Naša spoločnosť združuje lekárov z okresov Myjava, Senica, Skalica a Malacky zo všetkých odborov. Aj preto sa na tomto podujatí nájdu prednášky z mnohých medicínskych odborov. Podstatou spolku je, aby sa lekári podelili so svojimi skúsenosťami s kolegami," priblížila Bunová.



Konferenciu pripravila Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Záhoria (SLZ) v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Skalica a Nemocnicou s poliklinikou Skalica. Okrem skalického podujatia organizuje SLZ ešte ďalšie dve konferencie. V máji sa pravidelne koná odborné sympózium v Smrdákoch a v októbri sa lekári stretávajú v Myjave.