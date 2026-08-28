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Slávnosti v Ruskovciach ponúknu varenie lekváru aj sprievodný program
Počas sprievodného programu si môžu účastníci podujatia vyskúšať v rámci školy varenia pečenie lokší na takzvanom šparhece za účasti miestnych amatérskych gazdiniek.
Autor TASR
Ruskovce 28. augusta (TASR) - V obci Ruskovce v okrese Sobrance sa aj tento rok začne v piatok dvojdňové podujatie Lekvárové slávnosti pri mlyne. Ako informuje obec na svojom webe, program začne čistením sliviek, výstavou poľnohospodárskych strojov či cestovateľskou prednáškou o kultúrach a sobota (29. 8.) bude venovaná vareniu slivkového lekváru či folklórnemu sprievodu.
Návštevníkov čaká kultúrny program, vystúpenia folklórnych súborov (FS), medzi nimi napríklad FS Ruskovčan, FS Viničiar či Spevácka skupina Ostroški. V piatok večer je pripravené premietanie fotografií z minulých ročníkov.
Počas sprievodného programu si môžu účastníci podujatia vyskúšať v rámci školy varenia pečenie lokší na takzvanom šparhece za účasti miestnych amatérskych gazdiniek. Pri obecnom úrade budú k dispozícii atrakcie pre deti. Pripravené budú aj tvorivé dielne s Občianskym združením Podoby Zemplína či ulička remesiel s výrobkami z dreva, hliny a medu.
V sobotu bude varenie slivkového lekváru spojené aj s jeho ochutnávkou. Nasledovať bude sprievod folkloristov po obci a slávnostné otvorenie podujatia.
Návštevníkov čaká kultúrny program, vystúpenia folklórnych súborov (FS), medzi nimi napríklad FS Ruskovčan, FS Viničiar či Spevácka skupina Ostroški. V piatok večer je pripravené premietanie fotografií z minulých ročníkov.
Počas sprievodného programu si môžu účastníci podujatia vyskúšať v rámci školy varenia pečenie lokší na takzvanom šparhece za účasti miestnych amatérskych gazdiniek. Pri obecnom úrade budú k dispozícii atrakcie pre deti. Pripravené budú aj tvorivé dielne s Občianskym združením Podoby Zemplína či ulička remesiel s výrobkami z dreva, hliny a medu.
V sobotu bude varenie slivkového lekváru spojené aj s jeho ochutnávkou. Nasledovať bude sprievod folkloristov po obci a slávnostné otvorenie podujatia.