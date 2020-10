V obci Lenartov testujú ľudí na COVID-19 podľa skupín

Lenartov 23. októbra (TASR) – V obci Lenartov v Bardejovskom okrese sa začalo s testovaním na COVID-19 v piatok ráno. Ako pre TASR uviedla starostka Jana Bľandová, najprv otestovali policajta, administratívne pracovníčky a zdravotníkov.



"U nás sa testuje od piatka do nedele (25. 10.). Dnes do 12.00 h je vyhradený čas pre seniorov, imobilných ľudí a zamestnancov obce. Od 13.00 h do 20.00 h pre ostatných občanov," uviedla Bľandová s tým, že v sobotu (24. 10.) sa bude testovať v rómskej osade.



V nedeľu (25. 10.) sa bude podľa jej slov testovať na obecnom úrade a môžu sa ho zúčastniť všetci obyvatelia, ktorí majú záujem.



"Všetko prebieha v poriadku, máme aj dobrovoľníkov a ochotných zamestnancov obce," dodala Bľandová.