Lengvarský: Na diskusiu o akútnych lôžkach bude ešte dostatok času

Bardejov 17. septembra (TASR) – Na diskusiu o akútnych lôžkach v nemocniciach v súvislosti s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc bude ešte dostatok času. Tvrdí to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Rezort sa bude podľa jeho slov zaoberať petíciami, ktoré spustili v jednotlivých mestách s cieľom zachovať nemocnice v súčasnej podobe.



"Petície budem určite stíhať preberať a každou z nemocníc sa budeme aj zaoberať. Niekoľkokrát som povedal, nemocnice nezanikajú, nemocnice sa transformujú. Aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú poskytovať, to dnes nevieme povedať. Bude sa pripravovať systém, ktorý to bude niekoľko rokov hodnotiť," povedal Lengvarský v Bardejove.



Materiál týkajúci sa optimalizácie siete nemocníc je podľa jeho slov po medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Pôjde na koaličnú radu, potom do vlády, potom bude prebiehať diskusia v parlamente," opísal. Zároveň zdôraznil, že cieľom optimalizácie je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti.



Viaceré samosprávy spustili v súvislosti s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc petície. V piatok sa k nim pridalo mesto Svidník, jednu z petícií priniesla na ministerstvo zdravotníctva mimoparlamentná SMK. Týka sa okresu Rimavská Sobota a okolie. "Do petície sa zapojili oblasti Gemer a Novohrad, získali sme dokopy viac ako 36.000 podpisov," povedal podpredseda SMK Zoltán Cziprusz. Signatári petície vyjadrujú nesúhlas s reformou nemocníc.