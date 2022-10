Lengvarský navštívi zamestnancov ústavu vo V. Hágoch tento týždeň

Vyšné Hágy 11. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) plánuje tento týždeň navštíviť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Pre TASR to potvrdili z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva s tým, že minister sa o situáciu v ústave zaujíma, zároveň si však stojí za výberovým konaním. Na stretnutie ho vyzvali v otvorenom liste tamojší zamestnanci, ktorým sa nepozdávajú personálne zmeny na poste riaditeľa. Túto štatutárnu pozíciu za posledných šesť mesiacov podľa nich zastávali už štyria ľudia.



"Ministerstvo neplánuje rušenie národného ústavu vo Vyšných Hágoch, ani jeho zlučovanie s iným zdravotníckym zariadením. Výberové konanie na post riaditeľa na funkčné obdobie piatich rokov v štátnej príspevkovej organizácii sa uskutočnilo v súlade s platnými právnymi predpismi, formou pohovoru. Minimálny počet bodov, vrátane bodov pridelených za projekt, potrebný na to, aby uchádzač vyhovel stanoveným požiadavkám výberového konania, bol 120 bodov. Lukáš Kokorák v ňom získal 154 bodov," uvádza v stanovisku ministerstvo. Zároveň dodalo, že vo výberovej komisii, ktorá má vždy nepárny počet členov, je najmenej jeden člen vymenovaný na základe delegovania zástupcami zamestnancov organizácie, v ktorej sa štatutárny orgán obsadzuje.



Zamestnanci podľa svojich slov s nevôľou prijali informáciu o odvolaní Jozefa Poráča, ktorý tento ústav viedol 15 rokov. Od 7. apríla rezort prechodne poveril vedením primára Petra Šterbáka, následne Slavka Rodáka, ktorý predtým pôsobil ako riaditeľ svidníckej nemocnice. Po štyroch mesiacoch sa však v piatok (7. 10.) podľa zamestnancov na základe výberového konania stal novým riaditeľom spomínaný Lukáš Kokorák. Zamestnanci sa domnievajú, že vzhľadom na ekonomickú, energetickú a personálnu krízu by mal ústav riadiť skúsený manažér. Referencie vymenovaného riaditeľa z predchádzajúcich pracovísk sú podľa nich rozporuplné. Tvrdia, že týmito krokmi ministerstvo destabilizuje prosperujúcu nemocnicu a vzniká nemožnosť dlhodobého plánovania a rozvoja ústavu. Ministra v tejto súvislosti žiadajú o osobné stretnutie, najneskôr do stredy 12. októbra.



V národnom ústave v súčasnosti pracuje približne 450 ľudí.