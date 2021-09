Minister zdravotníctva otvoril školský rok v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš 2. septembra (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) otvoril vo štvrtok nový školský rok v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej študujú v škole budúce praktické sestry, zubní asistenti, maséri a sanitári. Do nového školského roku vykročilo 280 žiakov denného štúdia a 80 žiakov externého štúdia.



"Študenti, ktorí v budúcnosti budú pracovať ako praktické sestry či sanitári, majú v nemocnici priamy kontakt s pacientom. Ich prístup a nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú veľmi dôležité, nakoľko pacienti najmä vo vážnych stavoch sú na nich často bytostne priamo odkázaní. Mám radosť, že o dané odbory je medzi mladými ľuďmi záujem. Sú nesmierne potrební v starostlivosti o pacienta. Rovnako tak želám úspešné vykročenie do nového školského roku budúcim zubným asistentom a masérom, ktorých zručnosti a nadobudnuté vedomosti sú tiež veľmi cenné a potrebné. Študentom želám úspešný štart do nového roku," povedal Lengvarský.



Stredná zdravotnícka škola oslávila v minulom školskom roku 70. výročie. "Škola je v nových priestoroch a štúdium na nej za posledné tri roky narastá. Zmena študijného odboru zdravotnícky asistent na praktickú sestru spôsobila zvýšený záujem o štúdium na našej škole," uzavrela riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši Silvia Blcháčová.