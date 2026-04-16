Leo Express očakáva obnovenie dopravy po zrážke svojho vlaku v piatok
Štvrtková zrážka osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede si vyžiadala život vodiča nákladného vozidla.
Autor TASR
Bratislava/Dunajská Streda 16. apríla (TASR) - Železničný dopravca Leo Express očakáva po zrážke svojho vlaku a nákladného auta obnovenie dopravy v úseku trate medzi stanicami Dunajská Streda - Dolný Štál v piatok (17. 4.). Celková škoda môže byť na úrovni troch miliónov eur. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Emil Sedlařík.
„Aktuálne prebiehajú práce na odtiahnutí jednotky z miesta udalosti na následnú technickú inšpekciu,“ priblížil hovorca s tým, že škody budú vyčíslené až potom.
Štvrtková zrážka osobného vlaku s kamiónom na železničnom priecestí v Dunajskej Strede si vyžiadala život vodiča nákladného vozidla. Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo ľahké zranenia. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlaku a úniku motorovej nafty. V úseku je zavedená náhradná autobusová doprava. Polícia nehodu vyšetruje.
