Leopard, ktorý usmrtil svojho majiteľa, našiel nový domov v Holandsku
Vlani v auguste našli v kontaktnej zoologickej záhrade v Jasení v okrese Brezno v leopardej voliére mŕtveho muža.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. septembra (TASR) - Leopard škvrnitý, ktorý minulý rok pripravil svojho majiteľa o život v obci Jasenie na Horehroní, našiel nový domov v Holandsku. Spoločnosť mu robia dve pumy americké. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR s tým, že šelmy zo schváleného zariadenia pre chov nebezpečných živočíchov budú odteraz robiť radosť návštevníkom zvieracieho parku Dierenpark Hoenderdaell.
„Po smrti chovateľa bola starostlivosť o zvieratá zabezpečená naďalej, šelmy sa stali majetkom jednej z jeho dcér. Priazeň a cit k exotickým živočíchom však napokon viedli k ráznemu kroku. Z Holandska si ich prišli vyzdvihnúť traja ošetrovatelia a veterinár. Rovnako boli prítomní dvaja veterinárni lekári zo ZOO z Bratislavy, ktorí pomáhali so sedáciou šeliem a s odberom vzoriek, aby sa mohol posúdiť ich zdravotný stav a genetika,“ vysvetlila ŠVPS. Dodala, že všetko prebehlo hladko pod dozorom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica.
„Telo muža bolo nájdené bez známok života vo voliére, v ktorej bol chovaný leopard. Privolaná ohliadajúca súdna lekárka nariadila s cieľom stanovenia presnej príčiny jeho smrti súdnu pitvu,“ uviedla vtedy pre TASR banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
