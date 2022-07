Nový mestský úrad v Leopoldove je výsledkom architektonickej súťaže

Leopoldov 16. júla (TASR) – Mesto Leopoldov oficiálne otvorilo novú budovu svojho mestského úradu. Objekt je výsledkom architektonickej súťaže, do ktorej bolo prihlásených až 51 návrhov. Výstavba s rozpočtom takmer 2,4 milióna eur sa začala v januári 2021 a jej súčasťou bola aj rekonštrukcia starej budovy. Informovala o tom primátorka Terézia Kavuliaková.



Leopoldov dostal takmer po storočí mestský úrad spĺňajúci štandardy moderných budov, svojou osobitou architektúrou výrazne ovplyvňuje vizuálnu podobu mesta. Je situovaný za bývalým úradom. "Medzi oboma budovami vzniklo malé námestie s lavičkami, stromami a fontánkou na pitnú vodu. Ide o jeden z troch projektov, ktoré sme vyberali pre naše mesto prostredníctvom architektonickej súťaže. Rovnako sme postupovali aj pri budovaní parku a pri výbere projektovej dokumentácie k prestavbe miestneho kina na kultúrne centrum," uviedla primátorka. V rámci slovenských samospráv sa Leopoldov podľa nej stal priekopníkom vo využívaní architektonických súťaží a získal za to aj ocenenie CE.ZA.AR 2016 – Patrón architektúry.



S víziou stavby nového úradu prišiel, ako uviedla Kavuliaková, predchádzajúci primátor Leopoldova Milan Gavorník, súťaž naň bola vyhlásená ešte v roku 2014. Odborná porota vybrala ako víťaza ateliér ZeroZero z Prešova pod vedením hlavného architekta Irakliho Eristaviho. "Išlo o veľký projekt, na ktorý sme sa pripravovali niekoľko rokov. Pôvodný rozpočet sme museli aktualizovať a zvýšiť. Za pochodu sme sa rozhodli urobiť niekoľko zmien," vysvetlila primátorka.



Dôvodom realizácie stavby nebola iba snaha získať reprezentatívnejšie priestory. Doterajšia budova už nevyhovovala kapacitne ani technicky. Nová poskytuje prehľadnejší a veľkorysejší priestor a lepšie technické vybavenie. "Pýchou je sobášna sieň, ktorú chceme využívať aj na výstavy a menšie zhromaždenia. Miestnosti možno vďaka najnovším technológiám konštantne a vyvážene chladiť, takže chod úradu nebude treba počas extrémne teplých dní obmedzovať, ako to bolo doteraz. Teším sa, že mnohí architekti ocenili jej moderný a jednoduchý vzhľad, ktorý prirovnávajú k súčasným budovám vyspelých miest v Európe," uviedla Kavuliaková.



Pôvodná budova bude vyčlenená na aktivity leopoldovských organizácií, klubov a na knižnicu, ktorá doteraz sídlila v priestoroch bývalej policajnej stanice. Tú zase mesto prebuduje na dom sociálnych služieb, na ktorý už získalo financie z Európskeho fondu sociálneho rozvoja.