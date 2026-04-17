Leopoldov otvára nové kultúrne centrum, vzniklo prestavbou budovy kina
Autor TASR
Leopoldov 17. apríla (TASR) - Mesto Leopoldov v okrese Hlohovec otvára v týchto dňoch Kultúrne centrum Osveta, ktoré vzniklo prestavbou budovy miestneho kina. Ide o multifunkčný objekt, ktorý sa bude využívať nielen na premietanie filmov a divadelné či koncertné predstavenia, ale aj ako tanečná sála, informovala Mária Kusá z Mestského úradu v Leopoldove.
„Rekonštrukcia za takmer tri milióny eur zjednotila budovu, zbavila ju nevyhovujúcich prístavieb a efektívne využila existujúci priestor. Okrem väčších podujatí, ktoré sa budú odohrávať vo foyer a v hlavnej sále, tu bude priestor aj pre komornejší každodenný život rôznych klubov a organizácií v ostatných častiach budovy,“ priblížila.
Celý proces sa začal v roku 2017 vypísaním verejnej architektonickej súťaže návrhov. Finančné prostriedky vo výške 1,5 milióna eur na realizáciu návrhu sa podarilo získať v roku 2024 z plánu obnovy. Mesto financovalo práce aj z vlastných zdrojov a z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja či Fondu na podporu umenia.
Z hľadiska architektúry sa zachovalo niekoľko pôvodných prvkov - fasádne stĺpy, balkón na druhom poschodí, niektoré pôvodné časti podlahy a vnútorného schodiska vrátane zábradlia a časť stropu. „Z istej nostalgie a z úcty voči spomienkam generácií, ktoré si na kino pamätajú, bolo kultúrne centrum pomenované rovnako ako pôvodné kino - Osveta,“ vysvetlila primátorka Terézia Kavuliaková. Pomenovanie navrhli obyvatelia mesta.
Program súvisiaci s otvorením kultúrneho centra je naplánovaný na tri dni. Začne sa v piatok popoludní slávnostným otvorením s účasťou pozvaných hostí. Široká verejnosť bude môcť nazrieť do nového kultúrneho centra od sobotného (18. 4.) predpoludnia. Počas víkendu je naplánovaný aj kultúrny program.
