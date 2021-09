Stometrový betónový plot v Leopoldove zdobia environmentálne maľby

Leopoldov 15. septembra (TASR) - Informačné tabule a maľby na stometrovom betónovom plote s environmentálnou tematikou zahŕňa projekt Život pôde. V Leopoldove ho realizovali nadšenci zo Živej záhrady s.r.o., finančnú podporu dostali od Trnavského samosprávneho kraja. Vernisáž sa uskutoční, ako uviedli autori projektu a zakladatelia spoločnosti Juraj a Lucia Baľákovci, vo štvrtok (16. 9.). Samotnému odhaleniu o 16.00 h bude predchádzať program pre deti, ktoré budú môcť pomaľovať vyhradenú časť steny.



Cieľom projektu bolo skrášliť zanedbaný pozemok a využiť ho na priblíženie aktuálnej témy, akou je biodiverzita života v pôde, revitalizácia či súvis pôdy so zdravím rastlín, človeka a s klimatickými zmenami. Informačné tabule sú podľa Živej záhrady, ktorá je fungujúcim sociálnym podnikom, prostriedkom, ako priblížiť deťom aj dospelým konkrétne riešenia problému s pôdou a biologicky rozložiteľnými odpadmi. Atraktívne obrázky, piktogramy a fotografie majú potenciál inšpirovať k zdravšiemu vzťahu s prírodou a k zhodnocovaniu odpadov. Dve tabule sú venované aj mestu Leopoldov a jeho unikátnej historickej hviezdicovej pevnosti postavenej na obranu proti Turkom.



Dôležité a sčasti nové informácie nájde aj odborná verejnosť z radov pestovateľov, majiteľov pôdy, ľudí, venujúcich sa otázkam odpadu či predstaviteľov verejnej správy. „Nie každý totiž vie, že z odpadu sa dá vyprodukovať množstvo kvalitného kompostu s prospešným mikrobiómom a so životodarnými látkami pre revitalizáciu pôdy. Napriek tomu, že komposty vyprodukované na Slovensku spĺňajú kritériá toxickej a biologickej bezpečnosti, ich obsah prospešných prvkov by mohol byť mnohonásobne vyšší,“ konštatovali organizátori.



Dlhodobým cieľom Života v pôde je obnovovať mikrobióm a biodiverzitu pôdy a integrovať zdravotne znevýhodnených a zraniteľných.