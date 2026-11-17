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Leopoldovská väznica neodporúča podmienečné prepustenie V. Hausera
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky.
Autor TASR
Trnava 17. novembra (TASR) - Leopoldovská väznica neodporúča súdu podmienečné prepustenie na doživotie odsúdeného Viliama Hausera, ktorý sa podieľal na vražde šiestich Vietnamcov. Resocializačná prognóza odsúdeného je síce podľa hodnotenia ústavu na výkon trestu priaznivá a riziko recidívy nízke, Hauser však nie je podľa ústavu spôsobilý fungovať v kolektíve. Právny zástupca s tým nesúhlasí. Okresný súd Trnava rozhoduje o opätovnom návrhu Hausera na podmienečné prepustenie. Predsedníčka senátu verejné zasadnutie prerušila predbežne do 11.00 h z dôvodu nahlásenej bombovej hrozby.
V čase podania návrhu mal Hauser udelených viac ako 30 odmien a naďalej sa vzdeláva. Nebol disciplinárne potrestaný. Podľa aktuálneho hodnotenia leopoldovskej väznice nebolo v minulosti správanie odsúdeného vždy na požadovanej úrovni. K spáchanej trestnej činnosti má negatívny postoj. Podľa hodnotenia svoje „jednorazové“ zlyhanie ľutuje.
Správanie odsúdeného podľa ústavu súvisí s eminentným záujmom byť prepustený na slobodu. Ak je to možné, Hauser sa snaží o izoláciu od iných odsúdených. V prípade spoločného ubytovania sa podľa väznice nesprával vždy vzorne.
Toto hodnotenie nie je podľa obhajcu Petra Kriváka objektívne a ani konkrétne. „Je vnútorne rozporné a jeho záver odporuje zisteniam, ktoré ústav v texte sám uvádza,“ zdôrazňuje. Záporný záver hodnotenia sa podľa obhajoby neopiera o žiadny skutok a ani dôkaz, ale o vnútorné prežívanie, ktoré ústav bez odborného vyšetrenia prisudzuje odsúdenému. Ústav podľa obhajcu zamlčiava niektoré poznatky.
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky. Stala sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave. Vtedy 23-ročný Róbert Matta zavraždil samopalom troch mužov vo veku 34 a 35 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a vtedy 24-ročný Hauser udusil osemmesačné dieťa. Motívom bola lúpež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách.
V čase podania návrhu mal Hauser udelených viac ako 30 odmien a naďalej sa vzdeláva. Nebol disciplinárne potrestaný. Podľa aktuálneho hodnotenia leopoldovskej väznice nebolo v minulosti správanie odsúdeného vždy na požadovanej úrovni. K spáchanej trestnej činnosti má negatívny postoj. Podľa hodnotenia svoje „jednorazové“ zlyhanie ľutuje.
Správanie odsúdeného podľa ústavu súvisí s eminentným záujmom byť prepustený na slobodu. Ak je to možné, Hauser sa snaží o izoláciu od iných odsúdených. V prípade spoločného ubytovania sa podľa väznice nesprával vždy vzorne.
Toto hodnotenie nie je podľa obhajcu Petra Kriváka objektívne a ani konkrétne. „Je vnútorne rozporné a jeho záver odporuje zisteniam, ktoré ústav v texte sám uvádza,“ zdôrazňuje. Záporný záver hodnotenia sa podľa obhajoby neopiera o žiadny skutok a ani dôkaz, ale o vnútorné prežívanie, ktoré ústav bez odborného vyšetrenia prisudzuje odsúdenému. Ústav podľa obhajcu zamlčiava niektoré poznatky.
Vražda šiestich Vietnamcov patrí k najzávažnejším prípadom v dejinách slovenskej kriminalistiky. Stala sa 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave. Vtedy 23-ročný Róbert Matta zavraždil samopalom troch mužov vo veku 34 a 35 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a vtedy 24-ročný Hauser udusil osemmesačné dieťa. Motívom bola lúpež viac ako 1,1 milióna korún v rôznych menách.