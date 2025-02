Leopoldovská väznica zrekonštruuje bývalú autoopravovňu

Leopoldov 6. februára (TASR) - Leopoldovská väznica podpísala zmluvu na rekonštrukciu bývalej autoopravovne. Výsledkom majú byť nové služobné byty pre zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov či priestory pre vzdelávanie s možnosťou ubytovania. Cena zákazky je takmer 10,4 milióna eur s DPH, vrátane osempercentnej rozpočtovej rezervy. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Cieľom je komplexná obnova objektov s celkovou zastavanou plochou 2482 štvorcových metrov, ktoré boli pôvodne využívané ako autoopravovňa a sociálna budova ústrednej automobilovej opravovne. "Realizáciou rekonštrukcie príde k odstráneniu časti stavby a k zmene účelu užívania stavby," uviedol obstarávateľ v opise predmetu zákazky.



Na prvom podlaží majú byť učebne, viacúčelová športová miestnosť a šatne. Okrem iného aj multifunkčná miestnosť pre 100 osôb, knižnica a zázemie pre lektorov či administratívnych pracovníkov. Súčasťou druhého podlažia má byť ubytovacia časť s jednoizbovými služobnými bytmi, ubytovanie pre lektorov či kuchynka. Na treťom podlaží je navrhnutých 25 ubytovacích buniek pre 100 účastníkov vzdelávania. Nachádzať sa tam má aj kuchynka, miestnosť pre upratovačku, sklad bielizne a skladové priestory.



Do verejného obstarávania na zhotoviteľa zákazky sa zapojilo 19 uchádzačov, desať ponúk bolo vylúčených. Po splnení súťažných podmienok sa na prvom mieste umiestnila spoločnosť SYTIQ, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Stavebné práce by mali byť zrealizované do 27 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela v závislosti od výšky finančných prostriedkov pridelených objednávateľovi zo štátneho rozpočtu.