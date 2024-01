Tihányiovský kaštieľ pozýva na výstavu s názvom Veľké motýle sveta

Banská Bystrica 17. januára (TASR) - V Tihányiovskom kaštieli Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici vystavia veľkolepé dielo profesora Adalberta Seitza s názvom Veľké motýle sveta. Bude to po prvýkrát v plnom rozsahu vo všetkých troch jazykových verziách. Výstavu Lepidománia otvoria 18. januára a potrvá do 17. marca. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



"Lepidománia nie je obyčajná výstava motýľov, je to predovšetkým výstava gigantického diela profesora Seitza. Aj keď sa na tomto diele autorsky podieľalo 32 najuznávanejších špecialistov z celého sveta, Seitz bol jeho zostavovateľom a súčasne spoluautorom. Publikáciu tvorí 16 dielov v 24 zväzkoch, pričom celá séria vychádzala na pokračovanie v rokoch 1909 až 1954. Prvotné dielo vyšlo v nemeckom jazyku a s miernym oneskorením bolo preložené aj do anglického a francúzskeho jazyka. Vzhľadom na svoju jedinečnosť, vedecká hodnota publikácie Veľké motýle sveta nestratila ani dnes na aktuálnosti, pretože obsahuje množstvo prvopopisov nových druhov," priblížil jeden z autorov výstavy Tomáš Kizek.



Dielo Veľké motýle sveta obsahuje 12.896 veľkoformátových strán odborného textu a 1458 kolorovaných obrazových tabúľ, na ktorých je vyobrazených približne 98.000 motýľov v ich skutočnej veľkosti. Pri tlači bola použitá technológia 10- až 14-farebnej chromolitografie, ktorá umožňovala dosiahnuť jedinečnú kvalitu obrázkov, dokonca i kovových odtieňov farieb, čím sa zabezpečila vernosť prevedenia ilustrácií. Ich kvalita nebola doposiaľ prekonaná.



Výstavu Lepidománia dopĺňajú trojrozmerné exponáty motýľov z celého sveta zo súkromnej zbierky Michala Zachara.



"Takúto hodnotnú zbierku sme ešte nemali česť v našom múzeu hostiť. Okrem kolekcie zberateľsky hodnotných kníh a atraktívnych exponátov motýľov, návštevníci uvidia na výstave najkrajšie obrazové tabule, reprezentujúce motýle všetkých zoogeografických oblastí sveta. Mysleli sme aj na detského návštevníka, ktorý bude mať príležitosť nielen pozorovaním, ale i prostredníctvom hier odhaľovať mnohé zaujímavosti zo života pôvabných klenotov prírody," doplnil riaditeľ SSM Marcel Pecník.