Lepšie, ako triediť odpad, je netvoriť ho, tvrdí majiteľ eko obchodu

Zvolen 18. novembra (TASR) - Lepšie, ako zbierať a triediť odpad, je netvoriť ho. Tvrdí to majiteľ bezobalového obchodu s čapovanou drogériou vo Zvolene Adam Trško. Dodal, že fungovanie jeho prevádzky ušetrí ročne približne 2500 plastových fliaš.



Ako ďalej uviedol, prázdne obaly záujemcom opäť naplní pracím gélom, avivážou, saponátom a aj čistiacim prostriedkom. "Nádoby používajú zákazníci opakovane, nemusia ich tak recyklovať. Bolo by to za kontajner plastu, ktorý takto vôbec nie je," objasnil s tým, že umelé obaly od drogérie používajú už viac rokov a stále sa dajú pre čapovanie využiť.



Priestor pre záujemcov otvorili v roku 2020 a v súčasnosti v ňom pôsobia aj s manželkou Veronikou Trškovou. "Po dlhšom čase vidíme, že to má zmysel, pretože jedna fľaša má na sebe niekoľko nálepiek s popisom tovaru, ktorý v nej bol," podotkol majiteľ. Doplnil, že ľudia mu nosia aj použité plastové nádoby, aby ich opäť využil. Vyčistí ich a znovu do nich čapuje. Najviac sa vo Zvolene míňajú pracie gély, mydlo na ruky i čistič na riad.



Tršková priznáva, že k šetreniu obalov ju priviedol jej záujem o biológiu. "Mám cit ku prírode, k jej ochrane i k tomu, že nič do nej netreba vyhadzovať," povedala. Veľké fľaše, v ktorých v predajniach drogériu majú, sú vratné a po vyprázdnení ich opäť naplnia. "Vyberáme si dodávateľov, ktorí ponúkajú túto možnosť. Na nádobe vidíme, že koluje," spomenula.



Poznamenala, že v predajni využívajú virtuálnu registračnú pokladňu. "V súčasnosti už má takmer každý e-mailovú adresu, na ktorú im posielame pokladničný doklad. Nevzniká tak odpad," priblížila s tým, že klasické doklady z pokladne sa nedajú recyklovať a treba ich hádzať do komunálneho odpadu.