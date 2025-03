Lepšie priestory by mohol archív v Bratislave získať prestavbou sídla

Bratislava 18. marca (TASR) - Dlhodobo avizované vhodnejšie a reprezentatívnejšie priestory by mohol Archív mesta Bratislavy (AMB), ktorý je dôležitou pamäťovou inštitúciou mesta, získať rekonštrukciou a dostavbou jeho súčasného sídla v bratislavskej Petržalke. Projektovú ideu chce hlavné mesto tento rok rozpracovať do podoby projektového zámeru, v prípade alokovania rozpočtu je v pláne aj príprava architektonickej súťaže. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Hlavné mesto vníma mestský archív ako jednu z dôležitých verejných inštitúcií pamäťového typu. Jeho archívne fondy majú celomestský, nadregionálny a tiež stredoeurópsky význam. Najstaršie archivované listiny a dokumenty pochádzajú zo začiatku 13. storočia," skonštatoval Bubla.



Magistrát deklaruje, že vybudovanie nového sídla mestského archívu, ktorý sa dlhé roky nachádza v priestorovom provizóriu, patrí dlhodobo medzi jeho rozvojové ciele v oblasti kultúrnej infraštruktúry a kultúrneho dedičstva. Popri dobudovaní a prevádzke depozitárov pre uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy patrí tento projekt podľa neho rovnako medzi opatrenia na efektívnu ochranu zbierkového a archívneho fondu hlavného mesta.



Vybudovanie účelovej budovy alebo adaptácia vhodných priestorov pre AMB sa pritom stala aj súčasťou Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, ktorú prijalo bratislavské mestské zastupiteľstvo ešte v júni 2022. Ide o strategický dokument hlavného mesta pre oblasť kultúry. "Horizont najbližších piatich až šiestich rokov teda pre mesto predstavuje pomyselný deadline, keď plánuje mať tento cieľ aj implementovaný," poznamenal Bubla s tým, že vzhľadom na finančné možnosti hlavného mesta bude realizovateľnosť cieľa "zásadným spôsobom" ovplyvnená dostupnosťou eurofondov a externých zdrojov v tomto období.



Pre uplynulý rok 2024 si hlavné mesto stanovilo za cieľ uskutočniť štúdiu realizovateľnosti, čo aj deklarovalo v rámci tzv. akčného plánu Dekády pre kultúru. V rámci tejto aktivity vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberala hľadaním vhodného priestorového riešenia pre nové sídlo mestského archívu. Počas roka sa zároveň uskutočnili viaceré obhliadky potenciálnych budov aj za súčinnosti mestských častí.



"V decembri na základe záverov pracovnej skupiny padlo rozhodnutie pokračovať a ďalej rozpracovať projektovú ideu na adrese súčasného sídla archívu, t. j. na Markovej ulici v bratislavskej Petržalke," doplnil Bubla.



Provizórium je historickým dlhom, ktorý mesto prevzalo delimitáciou archívu zo sústavy štátnych archívov riadených Ministerstvom vnútra SR v roku 2017. Archív má problémy s vhodnými priestormi na dlhodobú úschovu archívneho dedičstva už od 80. rokov 20. storočia. Vysťahovanie archívu z jeho historického sídla, radnice, tieto problémy podľa mesta ešte znásobilo presúvaním dokumentov. Istú dobu sa archív nachádzal v 14 skladových priestoroch.



Hlavné mesto dlhodobo deklaruje, že si nevhodnosť priestorov mestského archívu, ktorý uchováva množstvo dôležitých historických dokumentov a listín, uvedomuje.