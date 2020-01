Lesná pedagogika deti zaujíma, zaoberajú sa prikrmovaním zvierat

Poprad 31. januára (TASR) – Lesná pedagogika podľa cirkevných lesníkov deti zaujíma. V zimnom období sa pod Tatrami zaoberajú najmä prikrmovaním zvierat. „Napríklad v areáli materskej škôlky v Poprade sme porozmiestňovali vyobrazenia zvieratiek a v plachte sme mali zabalené krmoviny. Deti ich potom triedili a priraďovali jednotlivým zvieratkám podľa toho, čo ktoré konzumuje. Museli premýšľať, čo dajme tomu zje diviak, čo jeleň alebo veverička. Mali aj fyzickú aktivitu a zároveň sa o lese niečo aj naučili,“ priblížil Štefan Pustovka, jeden z lesných pedagógov spoločnosti Pro Populo Poprad, ktorá obhospodaruje lesy Spišského biskupstva.



Spolu s Kamilom Tomajkom pravidelne a systematicky uplatňujú poznatky a postupy lesnej pedagogiky na stretnutiach s deťmi predškolského a školského veku v okolí Popradu a na Spiši. Pedagógovia a lesníci vzájomne komunikujú a aktívne sa zúčastňujú napríklad aj na Dňoch rodiny v Spišskom Štvrtku.



Z tých škôl a škôlok, ktoré už lesníci navštívili, zaujali podľa Pustovku deti natoľko, že dostávajú opätovné pozvania a malí žiaci sa na stretnutia s nimi vždy veľmi tešia. Pozvania prichádzajú najmä pri príležitostí Apríla – mesiaca lesov alebo Mája – mesiaca poľovníctva. V lete chodia napríklad s lesnými pedagógmi na náučný chodník na Vápenici pri Spišskej Teplici, kde im rozprávajú názorným spôsobom o tom, ako sa starajú o les.



„Deti bývajú vďačné za to, že môžu vidieť na vlastné oči, dotknúť sa alebo chytiť do ruky to, o čom im hovoria na hodinách prírodopisu pani učiteľky. Baví ich to, keď im napríklad donesieme ukázať jelenie parohy alebo diviačie kly. A nás teší, že sa o to, čo im ukazujeme, živo a úprimne zaujímajú,“ dodáva Pustovka.