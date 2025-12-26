< sekcia Regióny
Lesnica zrevitalizuje turistický chodník smerom na poľskú hranicu
Trasu, ktorá sa začína pri stredisku Horskej záchrannej služby, chcú vysypať makadamom a zároveň tam vytvoriť náučný chodník s informačnými tabuľami.
Autor TASR
Lesnica 26. decembra (TASR) - V Pieninách na budúci rok zrevitalizujú turistický chodník. Obec Lesnica na tento účel získala dotáciu z Fondu na podporu cestovného ruchu vo výške takmer 280.000 eur. Starosta Ján Gondek pre TASR potvrdil, že projekt chcú realizovať budúci rok, pričom plánujú využiť aj umelú inteligenciu ako virtuálneho sprievodcu v danej lokalite.
Starosta uviedol, že zrekonštruujú trasu dlhú 1,5 kilometra v úseku Lesnica - Šafranovka. „Ide o existujúci chodník, na ktorom je zlý prístup na hranicu s Poľskom, kde bol malý pohraničný styk, je tam stredisko Pálenica a z druhej strany sú vleky. Z našej strany by sme chceli trochu roztiahnuť tých turistov, ktorých pohyb v Prielome Dunajca a Lesnického potoka je veľmi exponovaný. Na základe ,sčítačov' vieme, že tam ročne prejde zhruba 600.000 ľudí. Zároveň chceme lokalitu lepšie sprístupniť aj našim obyvateľom, ktorí sa práve týmto exponovaným trasám skôr vyhýbajú,“ vysvetlil Gondek s tým, že chodník budú môcť využiť aj návštevníci poľského kúpeľného mesta Szczawnica, pričom vzniknúť by tam mal aj oddychový okruh.
Trasu, ktorá sa začína pri stredisku Horskej záchrannej služby, chcú vysypať makadamom a zároveň tam vytvoriť náučný chodník s informačnými tabuľami. Súčasťou projektu sú aj dva altánky, viacero lavičiek a takisto nabíjacie stanice na elektrobicykle. Lokalitou by mal návštevníkov sprevádzať aj virtuálny sprievodca, a to v 70 rôznych jazykoch sveta. Trasa sa končí na hranici s Poľskom.
„Naša oblastná organizácia cestovného ruchu je postavená na štyroch pilieroch - príroda, relígia, kúpeľníctvo a geológia. Naším cieľom je sprístupniť toto miesto, ktoré je tak trochu nepoznané. Sú však odtiaľ zaujímavé a neopozerané pohľady na Prielom Dunajca, Sokolicu aj Tri koruny. Zároveň od nás bude aj vďaka tejto trase možné putovať až do Litmanovej na pútnické miesto,“ priblížil Gondek.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú na úrovni 310.000 eur, zvyšok nákladov dofinancuje obec zo svojich zdrojov. Začiatok výberu zhotoviteľa je podľa starostu naplánovaný na začiatok januára. „So žiadosťou o dotáciu sme s týmto projektom boli v minulosti dvakrát neúspešní, takže som rád, že sa nám to tentoraz podarilo,“ uzavrel.
