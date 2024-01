Lesníci doplnili publikáciu z roku 1929 o lesoch B. Bystrice

Banská Bystrica 23. januára (TASR) - Pred takmer sto rokmi napísal historik a archivár Július Barták dielo o histórii osídlenia, baníctva i spracovania kovov a stave lesov v oblasti mesta pod Urpínom. Jeho publikácia s názvom Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých Hôr vychádza v týchto dňoch v aktualizovanom vydaní v náklade 600 kusov. V priestoroch historickej radnice ju v utorok podvečer vodou z mestských lesov a tisovou vetvičkou uviedli do života primátor Ján Nosko a vnučka autora Dagmar Kudoláni Srnenská.



Podľa lesníkov ide o hodnotné dielo, preto rozhodli o jeho opätovnom vydaní. Sú v ňom zachované pôvodné texty z roku 1929 tak, ako ich napísal autor.



"Dielo je výnimočné precíznosťou, s akou boli na tú dobu spracované údaje a informácie. Rovnako sa v ňom nachádzajú myšlienky, ktoré sú nadčasové a aktuálne i dnes. Práca na doplnenom vydaní knihy bola náročná hlavne pre editora Petra Gogolu. Popasovať sa musel s pôvodnými textami a dať ich do formátu, ktorý si vyžadujú súčasné požiadavky na tlač," priblížil riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Blažej Možucha.



Publikácia je doplnená o stať zameranú na osobnosť Júliusa Bartáka, ktorý svojím úsilím položil základy lesníckeho archívnictva aj novej profesie lesnícky historik. "Môj dedo by bol nesmierne šťastný, že jeho práca nevyšla nazmar a je aktuálna aj po takmer sto rokoch," zhodnotila reedíciu knihy Bartákova vnučka.



V aktualizovanom 224-stranovom vydaní nájde čitateľ viac fotografií. V pôvodnej knihe sú dobové zábery Banskej Bystrice a okolitých lesov. Tvorcovia novej sa rozhodli nájsť miesta, odkiaľ boli pôvodné snímky vyhotovené a pre porovnanie zaradili do doplneného vydania aj aktuálne fotografie. Publikácia vyšla v spolupráci mestských lesov s Lesmi SR a Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene.



"Verím, že aktualizované vydanie bude prínosom nielen pre záujemcov o históriu a lesné hospodárstvo, ale i pre širokú verejnosť. Som presvedčený, že z nej budú môcť čerpať nové a nepoznané informácie. Za dobre odvedenou prácou v mestských lesoch stoja väčšinou široké vedomosti i poznatky lesných pracovníkov a ich predvídavosť. Za príkladnú starostlivosť im patrí uznanie," zdôraznil Nosko.



Lesný majetok mesta pod Urpínom sa rozprestiera na území Slovenského rudohoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov. Takmer tri desaťročia na výmere 7363 hektárov lesných pozemkov hospodária mestské lesy.