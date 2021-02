Lesníci odstraňujú následky veternej kalamity v Slanských vrchoch

Prešov 9. februára (TASR) – Lesníci začali v tomto týždni s odstraňovaním následkov veternej kalamity, ku ktorej došlo koncom minulého roka v turistických lokalitách Pusté pole, Chabzdová, Rácová, Malá Delňa a Čierna hora v Slanských vrchoch.



Ako informoval štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Prešov, asanačné práce budú vykonávané iba v pracovných dňoch a pracoviská budú označené výstražnými tabuľami. V tejto súvislosti prosia turistov a návštevníkov lesa o maximálnu opatrnosť počas vykonávaných prác v záujme vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti pracovníkov, ktorí budú vykonávať tieto práce.



Pracovníci miestnej Lesnej správy Kokošovce sa v súčinnosti s Klubom slovenských turistov (KST) Prešov zamerajú aj na odstránenie vzniknutých prekážok na turistických chodníkoch v lokalitách, kde nebudú v najbližšom čase prebiehať ťažbové práce, a tak umožnili ich bezpečné absolvovanie. Po skončení prác budú turistické chodníky upravené a uvedené do pôvodného stavu.



Ako uviedol Milan Fiľakovský z KST Prešov, koncom minulého roka daždivé počasie spôsobilo rozmáčanie pôdy, náhlym poklesom teploty vznikla na stromoch silná námraza. Tieto faktory v kombinácii so silným vetrom spôsobili v mnohých lokalitách Slanských vrchoch veternú kalamitu.



"Zasiahnuté boli turistické chodníky aj lyžiarske trasy. Najviac bola poškodená turistická trasa – červená značka E3. Ide o medzinárodnú trasu, ktorá sa tiahne hrebeňom Slanských vrchov, a to v úsekoch Grimov laz – Červená mláka, Javornícka poľana – chata Fricka – Tri Oltáre. Na tento chodník sú pripojené trasy - zelená Temný les – Grimov laz, modrá Koľoroš (údolie Malej Delne) – chata Fricka. Zasiahnutá bola aj žltá turistická trasa Abramovce – Bodoň, lyžiarska trasa okolo Šimonky a iné," dodal Fiľakovský.