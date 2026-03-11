Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Regióny

Lesníci odstraňujú nebezpečné stromy pri Hradovej v Košiciach

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Práce v okolí vyhliadkovej veže, Košického hradu, infocentra a prístupovej lesnej cesty potrvajú do konca marca.

Autor TASR
Košice 11. marca (TASR) - Mestské lesy Košice začínajú v týchto dňoch s odstraňovaním nebezpečných stromov v lokalite Hradová. Ide o plánovanú asanáciu suchých či poškodených stromov, ktoré môžu ohrozovať návštevníkov lesoparku. Verejnosť v tejto súvislosti upozorňujú na zvýšený pohyb lesnej techniky.

Práce v okolí vyhliadkovej veže, Košického hradu, infocentra a prístupovej lesnej cesty potrvajú do konca marca. „S cieľom sústreďovania a odvozu drevnej hmoty budú využívané priľahlé lesné komunikácie, ako aj hlavná prístupová lesná cesta od zastávky MHD na Kavečianskej ceste, respektíve parkoviska,“ uvádzajú mestské lesy na sociálnej sieti.

Pracoviská budú v teréne označené výstražnými značkami. Lesníci na návštevníkov apelujú, aby rešpektovali upozornenia a zvýšili opatrnosť pri svojich aktivitách v lesoparku.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca