Lesníci odstraňujú nebezpečné stromy pri Hradovej v Košiciach
Práce v okolí vyhliadkovej veže, Košického hradu, infocentra a prístupovej lesnej cesty potrvajú do konca marca.
Autor TASR
Košice 11. marca (TASR) - Mestské lesy Košice začínajú v týchto dňoch s odstraňovaním nebezpečných stromov v lokalite Hradová. Ide o plánovanú asanáciu suchých či poškodených stromov, ktoré môžu ohrozovať návštevníkov lesoparku. Verejnosť v tejto súvislosti upozorňujú na zvýšený pohyb lesnej techniky.
Práce v okolí vyhliadkovej veže, Košického hradu, infocentra a prístupovej lesnej cesty potrvajú do konca marca. „S cieľom sústreďovania a odvozu drevnej hmoty budú využívané priľahlé lesné komunikácie, ako aj hlavná prístupová lesná cesta od zastávky MHD na Kavečianskej ceste, respektíve parkoviska,“ uvádzajú mestské lesy na sociálnej sieti.
Pracoviská budú v teréne označené výstražnými značkami. Lesníci na návštevníkov apelujú, aby rešpektovali upozornenia a zvýšili opatrnosť pri svojich aktivitách v lesoparku.
