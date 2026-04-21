< sekcia Regióny
Lesníci otvoria sezónu opäť plavením dreva vo vodnom žľabe Rakytovo
Mestské lesy prezentujú plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo už od roku 2007.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. apríla (TASR) - Aj v tomto roku otvoria banskobystrickí mestskí lesníci drevorubačskú sezónu tradičným plavením dreva vo vodnom žľabe Rakytovo pri Dolnom Harmanci. Podujatie sa uskutoční 25. apríla o 9.30 h a návštevníci sú pozvaní aj na drevorubačské raňajky v podobe chleba s masťou a cibuľou. TASR o tom informovala radnica.
„Ide o slávnostné otvorenie drevorubačskej sezóny pri vodnom žľabe prezentujúcom najstarší spôsob prepravy dreva. Na úvod zatrúbia na lesných rohoch Trubači spod Urpína. Okolo vodného žľabu sa následne rozmiestnia plaviči a začnú s plavením dreva. Pripravujeme aj stánok s lesnou pedagogikou pre najmenších. Návštevníci by určite nemali vynechať prechádzku okolo vodného žľabu v krásnom prostredí banskobystrických lesov,“ uviedol hlavný inžinier spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica Jozef Jankov.
Mestské lesy prezentujú plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo už od roku 2007. Kontinuita podujatia bola prerušená len dvakrát, a to z dôvodu pandémie.
Vodný žľab v doline Rakytovo bol vybudovaný už v 19. storočí. V roku 2001 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2006 sa realizovala jeho veľká rekonštrukcia. Žľab na plavenie dreva sa po obnove stal funkčný po celej dĺžke 2450 metrov, vďaka čomu je v súčasnosti raritou nielen v slovenskom, ale i celosvetovom meradle. Obľúbené miesto priebežne opravujú a počas roka ho navštívi mnoho turistov. Patrí medzi jeden z hlavných symbolov banskobystrických lesov a mestskí horári považujú starostlivosť o túto kultúrnu pamiatku za mimoriadne dôležitú.
