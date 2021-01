Lesníci si uctili 180. výročie úmrtia priekopníka Matejovie

Banská Bystrica 18. januára (TASR) – Štátni lesníci si pripomenuli 180 rokov od úmrtia priekopníka moderného lesného hospodárstva Jozefa Dekreta Matejovie položením venca k jeho buste v centre mesta Banská Bystrica. TASR o tom v pondelok informovala Marína Debnárová, vedúca odboru komunikácie Lesov SR so sídlom v Banskej Bystrici.



"V okolí Banskej Bystrice a Brezna dal zalesniť 3912 hektárov holín vrátane tých najextrémnejších strmých lokalít. Bojoval proti nadmerným ťažbám a prispieval k budovaniu moderného lesníctva," pripomenul generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Michal Tomčík.



Jozef Dekret Matejovie zalesňoval prevažne drevinami domáceho pôvodu. Porasty, ktoré založil, sa doteraz zachovali pri Harmanci, Starých Horách a Slovenskej Ľupči. Bojoval proti nadmerným ťažbám, proti plytvaniu s vyťaženým drevom, zdokonaľoval evidenciu. Organizoval ťažbu do malých rúbaní pre uľahčenie prirodzenej obnovy, presadzoval používanie ručných píl, budoval zariadenia na suchú a vodnú dopravu dreva, racionalizoval výrobu drevného uhlia. Snažil sa tiež o zlepšenie sociálneho postavenia lesných robotníkov.



Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene si ho pripomína viacerými miestami, napríklad v oblasti Starých Hôr, pamätníky sú v Banskej Bystrici, hrob na rímskokatolíckom cintoríne, park v Národnej ulici a pamätníky sú v Čiernom Balogu a pamätná tabuľa je i na mieste jeho rodného domu. V spolupráci s Klubom slovenských turistov organizuje LDM podujatie lesníckym chodníkom J. D. Matejovie.



"Z pohľadu dnešného lesníctva je hlavnou zásluhou J. D. Matejovie plánované zalesňovanie v duchu jeho vlastného hesla - zachovať lesy potomstvu, lebo ony sú predpokladom udržiavania života na zemi. Na jeho odkaz by sme nemali zabúdať," zdôraznil poverený generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tomáš Čuka.