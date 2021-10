Lesníci si v skanzene vo Vydrovskej doline uctili zosnulých kolegov

Čierny Balog 28. októbra (TASR) – Štátny podnik Lesy SR si každý rok pripomína tých, ktorí položili svoj život pri práci v lese. V tomto roku sa spomienka konala v komornom duchu na tradičnom mieste - cintoríne v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu, kde si minútou ticha, zapálením sviečok a položením vencov prítomní uctili pamiatku zosnulých lesníkov a robotníkov. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.



„Každý rok pribúdajú mená tragicky zosnulých. Uvedomujeme si, že práca v lese je ťažká a mnohokrát nebezpečná. Pristavením sa na tomto mieste chceme prispieť k dôstojnej spomienke na všetkých, ktorí svojej práci obetovali to najcennejšie,“ konštatoval riaditeľ štátneho podniku Tibor Kőszeghy.



Ľudí, ktorí prišli o život pri práci v lese, pripomína už viac ako 400 tabuliek. Tento rok pribudlo 10 mien. O tom, že nečakaná smrť môže v krátkom čase zasiahnuť životy rodín, svedčí aj fakt, že k tabuľke otca, ktorý zahynul v roku 2017, pribudla v roku 2021 ďalšia s menom jeho zosnulého syna.



„Pietne miesto je významnou súčasťou nášho Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Zastavujú sa tu návštevníci počas celej sezóny, nielen v tento dušičkový čas, aby si v tichosti pripomenuli zosnulých lesníkov a lesných robotníkov,“ doplnil riaditeľ Odštepného závodu Čierny Balog Martin Kovalčík.



„Najstarší záznam tragickej udalosti je z roku 1913 pri mene Michal Ulbricht, ktorý zahynul pri zvážaní dreva v oblasti obce Dolný Turček. Jeho syn a vnuk sa stali lesníkmi. Dojímavý príbeh tragédie je od dcéry zosnulého Františka Genčura, ktorého zavalil vyvrátený smrek počas víchrice. Ján Macák zahynul pri približovaní surových kmeňov koňmi, ktoré stúpili do hniezda sršňov a splašili sa,“ priblížil správca skanzenu Michal Kofira.



Podľa Debnárovej do správy skanzenu Lesy SR každoročne investujú desiatky tisíc eur. Zámerom do budúcna je, aby bol naďalej vyhľadávaným miestom oddychu, relaxu a príjemne stráveného času.