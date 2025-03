Lesníci si zmerajú sily na 59. ročníku Venerovského memoriálu

Štrbské Pleso 17. marca (TASR) - Na Štrbskom Plese si v pondelok a v utorok 18. marca zmerajú sily lesníci na 59. ročníku Venerovského memoriálu. Hovorkyňa Správy Tatranského Národného parku (TANAP) Nina Obžutová informovala, že po dvoch rokoch opäť prebrali organizáciu Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou.



"Dejiskom športového zápolenia lesníkov bude bežecký areál, zjazdové trate a strelnica na Štrbskom Plese. Pretekári si zmerajú sily v dvoch disciplínach, a to v behu na lyžiach so streľbou zo vzduchovej pušky a v alpskej disciplíne - obrovskom slalome," uviedla hovorkyňa.



Prví účastníci v ženských aj mužských kategóriách vyrazia na päť kilometrovú bežeckú trať v pondelok. Počas behu ich čakajú dve strelecké zastávky. Druhý deň majstrovstiev odštartujú medzi bránky obrovského slalomu. Víťaz Venerovského memoriálu získa titul podľa výsledkov v kombinácii. Podmienkou účasti je lesnícke vzdelanie alebo zamestnanie v subjekte obhospodarujúcom les, lesníckom školstve, štátnej správe lesného hospodárstva a ochrany prírody či v inej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"Som rád, že sa pri tejto príležitosti na jednom mieste stretnú zamestnanci národných parkov, ostatných organizácií rezortu a ďalšie subjekty pôsobiace v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o lesy. Šport je skvelá príležitosť na zlepšenie medziľudských a profesijných vzťahov. Netreba zabúdať, že aj v správach národných parkov pôsobia zamestnanci s lesníckym zameraním. Obzvlášť ma teší, že sa na podujatí zúčastnia aj kolegovia z Česka a Maďarska," uviedol riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa. Spolu sa do zápolenia zapojí viac ako 90 účastníkov.



Preteky sú pamiatkou na Dimitrija Venerovského, ktorý pracoval ako lesný inžinier a taxátor v oblasti Tatier na vtedajšom riaditeľstve štátnych lesov v Liptovskom Hrádku. "Zahynul počas Slovenského národného povstania pri Podsuchej nad Ružomberkom. Majstrovstvá sa konajú pod záštitou MŽP a predsedníčky Odborového zväzu pracovníkov drevo, lesy, voda," uzavrela Obžutová.