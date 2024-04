Lesníci v Banskej Bystrici vysadia okolo 52.000 nových stromčekov

Banská Bystrica 9. apríla (TASR) - Mestskí lesníci každoročne vysádzajú v banskobystrických lesoch tisícky stromčekov. V tomto roku so zalesňovacími prácami začali pre teplé počasie už v marci, celkovo vysadia okolo 52.000 stromčekov, o 15.000 viac ako vlani. TASR o tom v utorok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"K zalesňovacím prácam v Laskomerskej doline sa pridali aj tri desiatky žiakov zo Základnej školy Moskovská. Vysadili 450 mladých stromčekov. Školáci sú zapojení do rôznych domácich i zahraničných projektov, nevynímajúc environmentálnu oblasť. Aj preto chcú prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy práve vysádzaním nových stromov," konštatoval prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Mestskí lesníci plánujú počas jari vysadiť 5200 jedličiek, 19.000 smrekov, 7400 smrekovcov, 19.100 bukov a 1300 dubov.



"Pri hospodárení prírode blízkymi spôsobmi sa les dokáže obnovovať sám. Našou prioritou je, aby na miestach, kde sa robí výrub, vyrástli zo semienok dospelých drevín ďalšie maličké stromčeky. Nie je dobré, keď musia lesníci vysádzať väčšie množstvo stromov. U nás sa pod tento stav podpísalo najmä suché letné počasie spred dvoch rokov, keď bol nedostatok vlahy. Stromy sú vtedy oslabené a častejšie aj napádané podkôrnym hmyzom. Drevo nie je výsledný produkt našej práce, ale zdravý les," zdôraznil riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Blažej Možucha.



Približne 65 percent je v mestských lesoch listnatých drevín, zvyšných 35 percent tvoria ihličnaté dreviny. Banskobystrické lesy sú výnimočné aj tým, že sa v nich nachádza vzácna chránená drevina, tis obyčajný. Jeho najväčší výskyt v celej Európe je práve v okolí Banskej Bystrice.



"V dôsledku globálnej zmeny klímy, ale i pre ľudskú činnosť či premnoženie jelenej zveri klesá celková populácia tejto dreviny nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Pre lesníkov je to výzva, aby sme práve tis obyčajný zachovali ako symbol našich lesov pre budúce generácie," doplnil hlavný inžinier mestských lesov Jozef Jankov.



Lesy v okolí mesta pod Urpínom sú veľkou zásobárňou pitnej vody, je tam množstvo vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Približne jedna tretina lesov je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Nachádza sa v nich aj osem maloplošných chránených území, ktoré slúžia na ochranu tisa obyčajného, duba plstnatého, ako aj na ochranu hlucháňa a rôznych druhov orchideí.