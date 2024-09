Lesníci v Banskej Bystrici začínajú s tradíciou svätohubertských omší

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - Mestskí lesníci v Banskej Bystrici si v prvú septembrovú sobotu uctia svojho patróna svätého Huberta. Vlani nad obcou Horný Harmanec vysvätili kaplnku, teraz, 7. septembra o 11.00 h, sa pri nej uskutoční Svätohubertská svätá omša. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora s tým, že ide o pilotný ročník nového podujatia.



"Naše lesy plnia viaceré funkcie, aj kultúrnu, ktorá je postavená na kresťanských základoch a na odkaze solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda. Preto vidíme na mnohých miestach v lesoch symboly kresťanstva v podobe krížov či kaplniek. Kaplnka nad Horným Harmancom je ideálnym miestom, aby sme si pri nej uctili svätého Huberta. Je to tiež príležitosť pre prezentáciu nás všetkých, ktorí si ctíme zvyky, tradície a dlhodobú starostlivosť o prírodu a zver," priblížil riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Blažej Možucha.



Kaplnka je umiestnená v lokalite Tajchy, kde je bývalá lesná škôlka. V minulosti ju robotníci vybudovali z kamenných terás na vypestovanie sadeníc lesných drevín, aby nimi zalesnili okolité lúky a pasienky. V súčasnosti miesto slúži na oddych poľovníkom i bežným návštevníkom hôr. Kaplnka zasvätená patrónovi poľovníkov a lesníkov je vyrezaná do kmeňa starej lipy. Socha samotného svätca pochádza z krakovskej arcidiecézy.



"Svätohubertská omša so slávnostným sprievodom bude velebou prírody a dôstojným obradom, ktorým lesníci poďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu. Práca v lese je nádherná, treba však povedať, že i náročná a nebezpečná. Svätá omša bude preto obetovaná za všetkých lesníkov, poľovníkov a ďalších ľudí pracujúcich v lesoch. Verím, že pre všetkých bude nevšedným zážitkom," zdôraznil správca Rímskokatolíckej farnosti Uľanka Miroslav Kuric, ktorý bude omšu celebrovať.