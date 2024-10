Lesníci v Brezne sa podieľajú na výskume efektívnejšej obnovy porastov

Brezno 6. októbra (TASR) - Lesy mesta Brezno (LMB) sa ako technický garant zapojili do spoločného výskumného projektu Slovenskej lesníckej komory a dodávateľských spoločností zo Slovenska, Česka a Luxemburska, aby na základe vedeckých poznatkov pomohli zefektívniť prirodzenú obnovu lesa po kalamitách.



Ako na webe informovala breznianska samospráva, na tento účel lesníci poskytli 1,5 hektára pokusnej plochy v Michalovej, kde prebieha testovanie aplikácie prípravkov dronom, ako aj výskum podpory rastu stromčekov, ich konkurencieschopnosti a následnej tvorby mladého lesného porastu.



"Vytvorili sme celkovo päť meracích plôch obnovy plus jednu kontrolnú, kde sa nachádza dohromady 300 individuálne označených stromčekov, ktoré budeme jednotlivo merať a posudzovať," konštatoval Svätopluk Vašečka zo spoločnosti Forest-Tech, ktorá je iniciátorom projektu.



Výskum sa zameriava nielen na likvidáciu nežiaducej vegetácie a inváznych rastlín bez poškodenia prirodzeného zmladenia, ale aj na spomalenie rastu trávnatých porastov, ktoré po aplikácii jednotlivých prípravkov nevyschnú, ale, naopak, zostanú zelené a naďalej plnia svoje ekologické funkcie.



"Tráva prestáva byť konkurencieschopná pre prirodzený porast lesa, ktorý môže bez obmedzenia rásť, ale zároveň naďalej zadržiava vodu v prostredí a chráni stromčeky proti slnečnému úpalu. Takto využijeme každý jeden stromček prirodzenej obnovy na dopestovanie lesa, čo vlastne nahrádza jeho výsadbu a následnú pestovateľskú starostlivosť," vysvetlil Vašečka s tým, že finančná úspora a ekologický prínos tejto metódy je nepopierateľný a veľmi výrazný.



Projekt zároveň myslí i na prípady rozsiahlych rúbanísk, kde sa prirodzená obnova lesa nevyskytuje, a preto skúma možnosti výsevu týchto plôch pomocou pokrokových technológií.



"Celý výskum potrvá niekoľko rokov, aby sa jeho výsledky dali verifikovať a odporučiť do ďalšej prevádzky," dodal Daniel Kliment z LMB.



Výskum prebieha na základe rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva o povolení prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja.