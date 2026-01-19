< sekcia Regióny
Lesnícka fakulta vo Zvolene bude mať deň otvorených dverí
Program sa počas dňa zameria na bakalárske študijné programy Lesníckej fakulty s ukážkami technológií a inovácií v lesníctve.
Autor TASR
Zvolen 19. januára (TASR) - Prezentácia študijných programov i univerzitných mimoškolských aktivít budú súčasťou dňa otvorených dverí na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO). TASR o tom informoval Ján Lichý z dekanátu fakulty s tým, že podujatie sa uskutoční v utorok 20. januára od rána.
Dodal, že program sa počas dňa zameria na bakalárske študijné programy Lesníckej fakulty s ukážkami technológií a inovácií v lesníctve. K dispozícii budú aj individuálne poradenstvo, rozhovory s absolventmi fakulty, predstavenie krúžkov i návšteva laboratórií. Záujemcovia budú mať k dispozícii aj prehliadky areálu TUZVO, internátov či športovísk.
Ako ďalej uviedol, po úvodných príhovoroch v univerzitnej aule prezentáciu fakulty v jednej z jej učební otvoria trubači. Záujemcom o štúdium sa prihovoria dekan i prodekani a predstavia možnosti štúdia a život na fakulte. Nasledovať budú praktické ukážky na jednotlivých stanovištiach. Ľudom predstavia postupy pri zisťovaní stavu lesov pomocou laserového skenovania i modelovanie rastu lesa v 3D priestore vo virtuálnej jaskyni. Súčasťou bude i trenažér rezania napruženého dreva. Organizátori pre nich pripravujú aj prezentáciu biologických exponátov v historickej budove fakulty.
Lichý v minulosti pripomenul, že pri univerzite fungujú viaceré krúžky. „Zapojiť sa do nich môžu všetci študenti. Pri lesníckej fakulte sú to napríklad poľovnícky, trubačský či sokoliarsky krúžok, mnohí študenti drevárskej fakulty pôsobia v rámci študentskej organizácie WoodenWorld,“ konštatoval. TUZVO má aj svoj akademický folklórny súbor Poľana. V tomto roku oslávi 70. výročie svojho vzniku. Program majú zostavený najmä z regiónov stredného Slovenska, Podpoľania, Horehronia a Čierneho Balogu. V posledných rokoch však zaradili do repertoáru aj obec Pliešovce a Gemer.
TUZVO má aj Welcome Hub. Je to priestor, ktorý študentom od roku 2024 poskytuje prostredie na rozvoj ich potenciálu. Prináša prednášky a vzdelávacie aktivity, ktoré vedú neformálnym a interaktívnym spôsobom.
