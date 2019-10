Lesnícka škola v Banskej Štiavnici oslávila storočnicu

Banská Štiavnica 22. októbra (TASR) - Stredná odborná škola lesnícka (SOŠL) v Banskej Štiavnici oslávila v týchto dňoch svoju storočnicu. Počiatky lesníckeho vzdelávania v meste síce siahajú hlbšie do histórie a sú spojené so slávnou Baníckou akadémiou, no okrúhle sté výročie pripomína novodobé dejiny tunajšieho lesníckeho vzdelávania.



"V čase rozpadu Rakúsko-Uhorska v dôsledku zmeny spoločensko-ekonomických pomerov presťahovali bývalú akadémiu do maďarského mesta Šoproň. V jej bývalých priestoroch vznikla terajšia SOŠL," priblížil riaditeľ školy Miroslav Ďurovič. Za roky svojej existencie síce škola niekoľkokrát zmenila svoj názov, no zameranie sa nezmenilo. Do roku 1951 bola na Slovensku dokonca jedinou strednou lesníckou školou, ktorá poskytovala maturitné vzdelanie.



V súčasnosti má škola približne 250 študentov, pričom asi pätinu z nich tvoria dievčatá. Podľa Ďuroviča tomu nebolo vždy tak, v minulosti sa škola vyznačovala aj tým, že v nej študovali len chlapci. Vzdelávanie poskytuje v odbore lesníctvo s dvoma zameraniami. Prvým je lesnícka prevádzka, druhým krajinná ekológia. Škola je mimoriadne hrdá aj na svojich sokoliarov a trubačov, ktorí sú známi aj za hranicami Slovenska.



Okrúhle výročie si na škole v uplynulých dňoch pripomenuli slávnostným odhalením pamätného kameňa a tiež programom v kultúrnom centre. Prípravy na oslavy však podľa Ďuroviča začali skôr, aby školu a jej okolie a zariadenia ukázali verejnosti v čo najlepšom svetle. Za toto obdobie sa im podarilo zrekonštruovať schodište pred hlavným vchodom, časť obvodového ohradového múru okolo botanickej záhrady či vymeniť osvetlenie v botanickej záhrade. Staré nefunkčné lampy vymenili podľa Ďuroviča za historické svietidlá, ktoré korešpondujú aj so svietidlami v meste.