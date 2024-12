Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravilo vianočnú výstavu

Zvolen 4. decembra (TASR) - Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene pripravilo na konci kalendárneho roka výstavu venovanú tematike zimných sviatkov. Pod názvom Obrázky Vianoc oboznámi návštevníkov s ľudovými hrami. TASR o tom informovala Stanislava Cúthová z LDM.



Dodala, že hry boli v minulosti súčasťou vianočného obdobia. "Koledníci, ktorí predvádzajú príbeh o narodení Ježiška, boli v domoch doslova očakávaní. A to najmä betlehemci. Ich príchod bol nielen veľkým zážitkom pre celú rodinu," objasnila s tým, že zároveň ľudia verili, že im prinesú šťastie. Vianočné hry v podaní ľudových divadiel tak v minulosti pomáhali dotvárať sviatočnú atmosféru.



Koho hľadáte v jasliach, pastieri je podľa nej podtitul výstavy, na ktorej sa záujemcovia dozvedia nielen to, ako vznikala betlehemská hra. "Napríklad aj to, kto chodil po dedine počas vianočných sviatkov s hadom, kto boli Dorotáši, alebo aké podoby mali Trojkráľové hry," zdôraznila.



Ako ďalej uviedla, v súčasnosti sa v prirodzenom prostredí takéto formy koledovania a obchôdzok vyskytujú väčšinou už len ako súčasť repertoáru folklórnych kolektívov. Organizujú ich tiež napríklad v rámci programov mesta či obce. "Práve preto chceme návštevníkom priblížiť tie vianočné ľudové hry, ktoré sa z nášho vianočného zvykoslovia pomaly vytrácajú, alebo už úplne vymizli," zhrnula s tým, že výstava je k dispozícii do 11. januára.



Sprievodnými aktivitami k výstave sú tvorivé dielne, kde si budú môcť ľudia vyrobiť dekoračné symboly Vianoc. Na aktivity je však treba prihlásiť sa u lektorov. Múzeum na Námestí SNP vo Zvolene je otvorené v utorok až sobotu.



LDM vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva. Zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.