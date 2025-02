Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene ukazuje spôsob života rysa

Zvolen 27. februára (TASR) - Výnimočnosť, tajomnosť i spôsob života rysa ostrovida predstavuje v súčasnosti Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene. V jeho priestoroch je výstava záujemcom k dispozícii do 3. mája. TASR o tom informoval lektor múzea Ivan Mesároš.



Dodal, že tento predátor je v slovenských lesoch takmer neviditeľný. Podľa neho je to vzácne, plaché a opatrné zviera a veľa ich v našej krajine nežije. "Má veľký domový okrsok, takže pravdepodobnosť stretnúť ho je malá. Je veľké šťastie uvidieť ho vo voľnej prírode," objasnil.



Ako ďalej uviedol, je to naša najväčšia mačkovitá šelma. Jej výnimočnosťou je schopnosť dobre sa schovať v lese. "Pomáha jej v tom typické sfarbenie i hnedé škvrny. Tie sú zaujímavé tým, že pre jedinca sú identické po celý život," priblížil s tým, že zoológovia ich podľa škvŕn vedia ľahko identifikovať. Rys dokonale splýva s lesným prostredím a je ťažké zazrieť ho. Šelma má totiž vynikajúci zrak, čuch, sluch a tieto zmysly jej umožňujú skoro sa vyhnúť ľuďom.



Lektor poznamenal, že v expozícii využili prírodný materiál, po ktorý chodia do lesa. "Snažíme sa, aby interiér pripomínal prirodzené prostredie, v ktorom rys žije. Využili sme rôzne staré konáre, korene, ihličie, borievky i kamene," vymenoval. Priestor doplnili farebnými tapetami a plastickými preparátmi.



Podľa Mesároša odhady o počte rysov na Slovensku sa líšia. Zhrnul, že ich monitoring je v súčasnosti intenzívny a je ťažké posúdiť, ktoré odhady sú správne. "Počítame, že približne 350 až 360 jedincov v našej krajine máme," konštatoval.



Múzeum aj tento rok začalo s výstavou, ktorú venujú niektorému z obyvateľov lesov. Vlani mali kamzíkov, predtým hlucháne, bažanty, daniela i jeleňa. Rys je desiatou takouto vzdelávacou expozíciou. Cieľom je priblížiť verejnosti správne informácie o zvieratách.