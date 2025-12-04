< sekcia Regióny
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravilo vianočnú výstavu
Autor TASR
Zvolen 4. decembra (TASR) - Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene pripravilo na konci roka výstavu venovanú tematike zimných sviatkov. Pod názvom Obrázky Vianoc - Ligotavé kúzlo oboznámi návštevníkov s vianočnými guľami. TASR o tom informovala Stanislava Cúthová z LDM s tým, že otvorenie sa uskutoční vo štvrtok o 16.30 h.
Tento rok bude výstava venovaná vianočným ozdobám z produkcie bývalého výrobného družstva z Gemera. Návštevníci sa tiež dozvedia, akým vývojom si prešli vianočný stromček a vianočné ozdoby. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v roku 2016 obnovilo sériu vianočných výstav, ktoré každoročne usporadúva vo svojich priestoroch. „Séria má názov Obrázky Vianoc, pričom každý rok je venovaná inému aspektu sviatkov, snažiac sa zahrnúť všetky prvky, ktoré sa dotýkajú vianočného obdobia,“ pripomína múzeum s tým, že výstava bude trvať do 10. januára 2026.
Súčasťou štvrtkovej vernisáže bude adventný koncert súboru starej hudby. Pôjde o komornú inštrumentálnu hudbu 16. až 18. storočia v podaní hudobníkov Sándora Szaszvárosiho a Michala Hottmara.
Sprievodnými aktivitami k výstave sú počas decembra tvorivé dielne, kde si bude možné vyrobiť dekoračné symboly Vianoc. Maľovanie vianočných gúľ bude pod vedením pracovníkov z továrne zo Štítnika. Záujemcovia dostanú polotovar, sklenenú guľu, ktorú si sami navrhnú a namaľujú. Aktivity sa budú konať v sobotu 6. decembra a v stredu 10. decembra od 10.00 do 16.00 h.
LDM vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva. Zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.
