Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. apríl 2026
< sekcia Regióny

Lesnícke dni prinesú celodenný program v bratislavskom lesoparku

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Sobotné Lesnícke dni prinesú celodenný program pre deti aj dospelých v bratislavskom lesoparku. Podujatie organizujú Mestské lesy v Bratislave, ktoré o ňom informovali na svojom webe.

Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo stanovíšť o lese, ochrane prírody, remeslách či včelárstve, ktoré budú na Partizánskej lúke. Program doplní tradičná opekačka v Hájovni na Peknej ceste, ako aj prednášky a tvorivé dielne v Centre ekovýchovy na Kamzíku.

Súčasťou podujatia budú sprievodné aktivity, ako jazda na poníkoch na lúke pri Snežienke či člnkovanie na rybníku pri Partizánskej lúke. Chýbať nebude ani tradičné zapálenie vatry.
.

