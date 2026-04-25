< sekcia Regióny
Lesnícke dni prinesú celodenný program v bratislavskom lesoparku
Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo stanovíšť o lese, ochrane prírody, remeslách či včelárstve, ktoré budú na Partizánskej lúke.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Sobotné Lesnícke dni prinesú celodenný program pre deti aj dospelých v bratislavskom lesoparku. Podujatie organizujú Mestské lesy v Bratislave, ktoré o ňom informovali na svojom webe.
Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo stanovíšť o lese, ochrane prírody, remeslách či včelárstve, ktoré budú na Partizánskej lúke. Program doplní tradičná opekačka v Hájovni na Peknej ceste, ako aj prednášky a tvorivé dielne v Centre ekovýchovy na Kamzíku.
Súčasťou podujatia budú sprievodné aktivity, ako jazda na poníkoch na lúke pri Snežienke či člnkovanie na rybníku pri Partizánskej lúke. Chýbať nebude ani tradičné zapálenie vatry.
