Lesnícke dni sa vracajú do Zvolena, ich témou je zdravie lesa a ľudí

Zvolen 18. apríla (TASR) – Lesnícke dni sa po troch rokoch vracajú do Zvolena, mesta lesníctva. Uskutočnia sa 21. apríla na Námestí SNP a ich témou bude zdravý les pre zdravých ľudí.



Ako informuje Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, zdravie je téma, ktorá sa dotýka každého človeka. "Aj preto celoslovenské Lesnícke dni 2023 ideovo rozvíjajú tento koncept, pretože lesy liečia nielen telo, ale i dušu," uvádza NLC.



Lesníci pre verejnosť na zvolenskom námestí ponúknu aktivity lesnej pedagogiky, cvičenie s palicou, prvú pomoc v lese, rozhovory pre dušu so psychologičkou, avesterapiu, canisterapiu, lesnícke pochúťky a poľovnícky guľáš. Nebudú chýbať ukážky lesníckych činností, poľovníctva či včelárstva. Nielen symbolicky sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR k Lesníckym dňom pridáva i organizovaný odber – Zelená kvapka krvi.



"Výsledkom práce lesníkov, dlhodobo a odborne starajúcich sa o lesy, je prostredie, z ktorého má spoločnosť okrem najekologickejšieho materiálu, teda dreva, i mnoho ďalších zdravých produktov ako sú divina, liečivé čaje, sirupy, džemy, med, huby, prírodná kozmetika a iné," povedal k téme generálny riaditeľ NLC Peter Balogh.



Lesnícke dni majú tiež za cieľ upriamiť pozornosť na 125 rokov lesníckej vedy a výskumu. Aj preto je časť odborného programu venovaná predstaveniu inovatívnej a aj vo svetovom meradle unikátnej 3D CT linke na skenovanie guľatiny dreva ako súčasti Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva.



Aktivity pod hlavičkou Lesníckych dní sa uskutočnia aj v iných regiónoch Slovenska, napríklad v Bratislave, Kežmarku, Trenčíne, Hlohovci, Banskej Štiavnici, Košiciach, Čiernom Balogu. Podujatie sa koná od roku 2007, a tak v tomto roku vstupuje do 17. ročníka svojej realizácie, a to pod záštitou dočasne povereného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana.