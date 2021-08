Lesnícke dni tento rok otvoria v prostredí arboréta Kysihýbel

Zvolen/Kysihýbel 23. augusta (TASR) – Lesnícke arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici privíta v pondelok 30. augusta záujemcov o les a všetko, čo s ním súvisí. Uskutoční sa tam totiž otvorenie XV. ročníka podujatia Lesnícke dni.



"Lesníci tak tentokrát verejnosť nepozývajú na námestia, ale jednoducho tam, kde je to pre všetkých najlepšie – do lesa," uviedla pre TASR hovorkyňa Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene Veronika Jaloviarová.



Otvorenie Lesníckych dní sa teda zo zvolenského námestia presúva do okolia Banskej Štiavnice. Podľa Jaloviarovej to má niekoľko dôvodov. "Toto kráľovské banské mesto bolo v minulosti späté s baníctvom, ktoré malo veľké prepojenie na lesníctvo. V roku 1871 bol vydaný dekrét uhorského ministerstva financií, ktorým sa na základe panovníkovho súhlasu oddelila správa lesov od správy baní. Lesníctvo sa vydalo na cestu samostatného hospodárskeho vývoja nezávislého na baníctve a priemysle," priblížila.



Históriou je poznačený aj prírodný objekt v správe NLC, v ktorom sa spája lesníctvo s vedou i kultúrou. Ide o Lesnícke arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici, ktoré v roku 1900 založil profesor botaniky János Tuzson. V arboréte sa v rámci medzinárodného projektu TreeJoy (program Interreg) uskutočnila v rokoch 2018 - 2021 rekonštrukcia a revitalizácia celého areálu.



Okrem toho bolo postavené nové návštevnícke centrum, obnovený náučný chodník okolo Kysihýbla, napísaná odborná publikácia Prevádzkovo využiteľné dreviny Lesníckeho arboréta Kysihýbel, vydaný odborný sprievodca Lesnícke arborétum Kysihýbel i detský sprievodca Chodníčkami lesníckeho arboréta Kysihýbel. V arboréte sa cez projekt uskutočnili i modelové vzdelávacie programy lesnej pedagogiky pre žiakov a študentov škôl.



Počas otvorenia Lesníckych dní bude arborétum vyhlásené za významné lesnícke miesto. Toto označenie udeľujú štátne Lesy SR od roku 2007 a doteraz ním bolo označených 54 lokalít po celom Slovensku.



Ďalšie podujatia pod hlavičkou Lesníckych dní budú pokračovať v priebehu septembra a októbra zážitkovými sprevádzaniami s aktivitami lesnej pedagogiky vo vybraných regiónoch Slovenska pre nahlásené skupiny. "Potrebné je oblečenie a obuv vhodné do prírodného prostredia a každého počasia," pripomenula Jaloviarová.