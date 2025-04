Lesnícke dni vo Zvolene prinesú program, aktivity i poľovnícku kuchyňu

Zvolen 25. apríla (TASR) - Vzdelávacie programy i poľovnícka kuchyňa sú súčasťou piatkových Lesníckych dní vo Zvolene. Podujatie je počas celého dňa na námestí, otvorenie však pre počasie presunuli do lesníckeho a drevárskeho múzea. TASR o tom informovala Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene.



Dodala, že 19. ročník celoslovenskej akcie predstavuje aktivity lesnej pedagogiky - lesné hádanky, potravinové pyramídy i tvorbu vtáčích kŕmidiel. „Tradície stravovania ľudí pracujúcich v lese predstavujú drevorubačské raňajky. Z múzea zaujmú i drevené misky, habarky, cedidlá, geletky,“ objasnila. Súčasťou je aj interaktívne rozprávanie na tému využitia plodníc húb v prospech zdravia človeka. Pripravené sú tiež ukážky lesníckych činností, poľovníctva i včelárstva. Ako ďalej uviedla, návštevníci môžu ochutnať lesnícke produkty. Okrem toho sa počas celého dňa bude hovoriť o receptoch z lesa.



Organizátori pripomínajú, že počas dňa je voľný vstup na vežu kostola svätej Alžbety i do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. To je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva. Zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.



Cieľom Lesníckych dní je ideovo poukázať na hmotné úžitky z lesa. „Aj na to, že my, ľudia, sme tiež iba hostia v lese a máme sa k nemu správať s patričnou úctou, aby sme ho zachovali aj pre ďalšie generácie,“ zdôrazňuje NLC. Pripomína, že les poskytuje nielen potravu, akou sú divina, lesné plody, liečivé byliny. „Je to aj pre náš život nenahraditeľný kyslík a čistá voda,“ konštatuje.



V jednotlivých regiónoch Slovenska, napríklad v Bratislave, Trenčíne, Žiari nad Hronom, Liptovskej Tepličke, Banskej Štiavnici, Kežmarku, Košiciach, Lučenci, Prešove a ďalších mestách organizujú lesnícke inštitúcie aj ďalšie aktivity. Patria pod Lesnícke dni a viac informácií nájdu záujemcovia na ich oficiálnej webstránke.